GCM apreende moto com licenciamento vencido desde 2020 e R$ 6 mil em multas – Agência de Notícias

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa registrou 1.034 óbitos em decorrência de acidentes de trânsito no período de 2016 até 2024. Em 2025, até abril, foram registrados 18 óbitos. No mês da campanha Maio Amarelo, de conscientização para a redução de sinistros no trânsito, a SMS alerta a população […]