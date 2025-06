IFSP realiza primeira audiência pública de implantação do Campus Osasco – IFSP

Evento será realizado no dia 2 de julho, às 19h

O IFSP realizará, no próximo dia 2 de julho, a primeira audiência pública de implantação do Campus Osasco. O evento está marcado para as 18h e acontecerá no auditório do Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, situado na Avenida Marechal Rondon, 263, no centro da cidade.

Na oportunidade, será iniciado o diálogo com a sociedade civil local sobre demandas estruturantes, pedagógicas e administrativas relacionadas à implantação da unidade do IFSP no município. Haverá ao menos mais duas audiências, ao final das quais serão escolhidos os eixos da Educação Tecnológica a serem contemplados pelo campus.

Segundo o diretor-geral Ricardo Coelho, as audiências públicas são parte essencial do processo de instalação do Campus Osasco e proporcionarão transparência, escuta ativa e construção coletiva com a comunidade local, professores, gestores públicos e demais interessados.