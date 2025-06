Prefeitura vai implantar projeto que utiliza cães em processo terapêutico com crianças autistas em Boa Vista

Foto: divulgação PMBV



A Prefeitura de Boa Vista vai implementar o projeto Cinoterapia nos centros municipais que atendem crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências, com apoio da Guarda Civil Municipal.

O compromisso é manter o cuidado, a inclusão e a inovação pedagógica com as crianças. Por isso nesta quarta-feira, 11, servidores da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SMSOP) participaram de um treinamento inédito, na base do Grupo de Táticas e Atuação Especiais (GTAM) no bairro Pricumã. De acordo com a Prefeitura, o treinamento é para 12 guardas civis municipais.

Dessa forma, a iniciativa visa promover o bem-estar, o aprendizado e o desenvolvimento integral dos pequenos por meio da interação com cães terapeutas. Como resultado, a prática estimula o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional, além de auxiliar na fala, na confiança e na integração das crianças com necessidades especiais.

Conforme a a comandante geral da GCM, Cícera Mangabeira, o momento é na verdade, a realização de um sonho. “Implantar a cinoterapia em Boa Vista é a realização de um sonho. Representa um avanço tanto para a GCM quanto para a nossa capital, que é referência na atenção à primeira infância”, disse.

Curso

A formação conta com o especialista internacional Emi Parente, fundadora do Programa Alice Terapia Animal Educacional (Patae). Logo, ele traz uma abordagem inovadora sobre o papel dos cães como mediadores do aprendizado e do apoio emocional em contextos de inclusão.

Após a formação, Boa Vista se tornará a primeira cidade do país a certificar cães terapeutas como parte ativa de programas de intervenção educacional. Isso ainda unindo, de forma pioneira, os setores da educação e da segurança pública.

“É o primeiro movimento desse no Brasil e eu estou sendo muito feliz de estar aqui, passando essa informação, trazendo esse conhecimento inovador e capacitar a Guarda Municipal quanto às intervenções com cães na liderança da área da saúde mental e da educação”, disse a especialista.

Transporte exclusivo

Para garantir a mobilidade e a identidade visual do projeto, a Prefeitura de Boa Vista também disponibilizou uma van caracterizada exclusivamente para o atendimento da cinoterapia. Nela serão transportados dois cães Gcms, Luna e Pandora, da raça Pastor belga malinois e outros três cães voluntários.

Veja a programação para o projeto

Quarta-feira, 11/06 – Curso teórico, das 9h30 às 17h30, na base da Gtam localizada no bairro Pricumã.

Curso teórico, das 9h30 às 17h30, na base da Gtam localizada no bairro Pricumã. Quinta-feira, 12/06 – Avaliação prática e intervenção assistida pela manhã, com emissão de certificados. À tarde, das 14h30 às 16h30, será realizada uma aula prática com os cães do canil municipal e cães voluntários.

