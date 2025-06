SONORA – Santa Catarina lança projeto para apoiar produtores na retificação de Cadastros Ambientais Rurais

Santa Catarina lançou nesta quarta, 11, o Projeto RetifiCAR — uma iniciativa estratégica voltada à regularização e atualização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no estado. O evento ocorreu no Hotel Intercity Portofino, em Florianópolis.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. O CAR auxilia na regularização ambiental das propriedades rurais e coleta informações de áreas de proteção permanente (APP), reservas legais, florestas e vegetação nativa que ainda existem na propriedade, entre outros dados.

A iniciativa tem como objetivo apoiar os produtores na retificação dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR), etapa fundamental para garantir a regularização ambiental das propriedades, conforme o Código Florestal Brasileiro.

O secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein, destacou a relevância do CAR como instrumento de planejamento e sustentabilidade no campo:

