Agência Minas Gerais | Celebração do queijo e da cultura mineira: Festival do Queijo Artesanal de Minas chega à 7ª edição em BH

Começou nesta quinta-feira (12/6), em Belo Horizonte, mais uma celebração da gastronomia mineira com a 7ª edição do Festival do Queijo Artesanal de Minas. O evento segue até o dia 14/6 no Parque de Exposições da Gameleira e promete envolver o público em uma experiência rica de sabores, saberes e tradições. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) mais uma vez é apoiadora dessa festa da mineiridade.

Para o secretário de Agricultura Thales Fernandes, a presença de mais de 60 expositores no festival fortalece cada vez mais o agro mineiro com “iguarias que só crescem”. “Já são 16 regiões caracterizadas com, praticamente, todos os queijos mineiros regulamentados. A entrega do certificado do registro de inspeção sanitária para o primeiro produtor de Queijo Cabacinha, apenas 30 dias após a regulamentação oficial em Pedra Azul, reforça o papel do Estado no apoio à qualidade e à inovação no setor”, ressalta o secretário.

Registro inédito

A conquista da queijaria do produtor José Alves dos Santos, em Joaíma, Vale do Jequitinhonha, primeira de Minas Gerais a obter o registro de inspeção sanitária para comercializar o Queijo Artesanal Cabacinha do Vale do Jequitinhonha, só foi possível graças ao trabalho integrado de diversas instituições e, especialmente, ao apoio do Governo de Minas, por meio do Projeto Queijo Minas Legal, com ações da Seapa, via IMA, Epamig e Emater, essenciais na construção do regulamento e no processo de certificação.

O avanço fortalece a cadeia produtiva local e abre as portas do mercado nacional para o tradicional queijo cabacinha, que agora poderá ser comercializado em todo o Brasil com o Selo Arte.

Impacto do festival

Para o subsecretário de Política e Economia Agropecuária, Gilson Sales, “o Festival do Queijo é fundamental para promover o encontro direto entre produtores e consumidores, permitindo o acesso aos queijos em sua forma mais autêntica. Combinando gastronomia e conhecimento técnico, o evento fomenta a profissionalização dos produtores e o fortalecimento da cadeia produtiva”.

O Festival do Queijo Artesanal de Minas vai muito além de ser um simples evento gastronômico. É um motor de transformação para a cadeia produtiva local, estimulando o consumo dos produtos artesanais e criando novas oportunidades de mercado para os produtores.

Atrações

Mais de 30 produtores de queijo artesanal estarão presentes, promovendo degustações, vendas e um contato direto com quem faz o queijo acontecer, trazendo um pedacinho de Minas para o público.

Dentre as atrações e espaços, o público vai conferir a Cozinha Show, com chefs renomados mostrando ao vivo como o queijo mineiro pode ser usado de maneira criativa na gastronomia. Oficinas e palestras, para quem deseja se aprofundar no mundo da produção, por meio de práticas sobre técnicas de produção, certificação, tendências do mercado e muito mais. O público ainda poderá participar da eleição do “Melhor Queijo do Festival” por meio de degustações às cegas, ajudando a eleger os grandes destaques desta edição.

Promovido pelo Sistema Faemg Senar e pelo Sebrae Minas, o festival vai até sábado (14/6), e tem entrada gratuita. O credenciamento pode ser feito pelo site oficial do evento.