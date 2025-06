Fortalecendo parceria com os municípios, MS Ativo desembarca na região de Jardim – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com o objetivo de fortalecer a cooperação entre Estado e municípios e garantir ferramentas para uma gestão focada em resultados, o Seminário Regional MS Ativo Municipalismo desembarcou na região Sudoeste do Estado. Além de receber as demandas municipais, o Governo Estado, por meio das secretarias estaduais, ministra oficinas para aperfeiçoar as políticas públicas.

O Centro de Convenções Oswaldo Fernandes Monteiro, em Jardim, foi palco da abertura nesta quinta-feira (12) com a presença da prefeita de Bodoquena, dos prefeitos de Guia Lopes, Nioaque, Caracol, Bela Vista e Nioaque, além do prefeito da cidade anfitriã.

Representando o governador Eduardo Riedel, a secretária-adjunta de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Ana Nardes, destacou a importância da parceria com os municípios e da capacitação dos servidores. “Este é o nosso maior programa de municipalismo. Não temos como aplicar as políticas públicas sem conexão com os municípios”, disse Ana Nardes.

Para o prefeito de Jardim, Juliano da Cunha Miranda, o Guga, o MS Ativo vai impulsionar as políticas públicas. “Receber aqui a equipe do Governo do Estado é muito mais do que discutir investimento, mas mostrar os caminhos, ver as dores dos munícipes e caminhar juntos”.

O secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro, falou da importância do planejamento e da construção de projetos bem estruturados. “Trabalhando juntos avançamos mais rápido, nesse ambiente integrado entre governo e municípios. A palavra-chave é cooperação. Teremos as oficinas à tarde. Isso é importante para que vocês possam fazer projetos bem estruturados”, declarou Thanner.

O programa busca consolidar um novo modelo de gestão pública, fundamentado em resultados e na cooperação, garantindo maior efetividade na formulação e execução de políticas públicas.

Participaram também da agenda o secretário-executivo de Municipalismo da Casa Civil, Éder Lima, o Tuta, secretários municipais, técnicos e vereadores, entre outras autoridades.

Paulo Fernandes, Comunicação Sead

Fotos: Chico Ribeiro/Seilog

Videos: Laucymara Ayala Ajala

