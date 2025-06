IFSP promove 1ª Semana do Meio Ambiente e fortalece parcerias em prol da sustentabilidade – IFSP

Evento reúne especialistas, empresas e órgãos públicos para discutir soluções sustentáveis para resíduos

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) realizou, nos dias 5 e 6 de junho, a 1ª Semana do Meio Ambiente, que teve como tema “Resíduos: transformando descartes em soluções”. A iniciativa, organizada pela Diretoria de Cooperação e Sustentabilidade (DCS/PRX) em parceria com o Campus Pirituba, reuniu especialistas nacionais e internacionais para discutir alternativas sustentáveis para o manejo de resíduos.

O evento aconteceu em formato híbrido e contou com a participação de representantes da indústria, startups e órgãos públicos. Destaque para a diretora de marketing e sustentabilidade da BYD, que apresentou as estratégias da empresa no setor, e para o japonês Kota Machida, da startup Fábula, que compartilhou experiências inovadoras na utilização de resíduos alimentares na construção civil.

O encerramento da semana contou com uma comitiva da Receita Federal do Brasil, reforçando a parceria institucional firmada com o IFSP. Participaram da mesa o superintendente adjunto, André Luiz Martins, a delegada de Bauru, Marina Aiello Sartor, e o chefe de mercadorias, Rodrigo Soares D’Alessandro, além da diretora-geral do Campus Pirituba, Patrícia Horta; do pró-reitor de Extensão e Cultura, Rafael Alves Scarazzati; e do diretor de Cooperação e Sustentabilidade do IFSP, Rodrigo de Benedictis Delphino.

Além do Campus Pirituba, outras unidades do IFSP também promoveram atividades relacionadas ao tema. No Campus São José do Rio Preto, foram realizados debates sobre gestão de resíduos sólidos, recuperação ambiental e preservação de ecossistemas, com participação de representantes da Cooperlagos, do grupo “Postura Ativa frente à Causa Ambiental” (IBILCE/UNESP) e da professora Sandra Zanatta. O deputado federal Guilherme Boulos também esteve presente, discutindo os impactos do Projeto de Lei sobre Licenciamento Ambiental.

Outras ações de destaque incluíram o descarte correto de 196 quilos de resíduos eletrônicos pela Diretoria de Tecnologia da Informação da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. No Campus Capivari, a campanha “Semeando o presente para colher o futuro” mobilizou estudantes e servidores em atividades de coleta seletiva e reciclagem, reforçando a importância da responsabilidade individual na preservação ambiental.

Para o professor Rodrigo Delphino, a diversidade de atividades reflete o comprometimento institucional com a sustentabilidade. “Esses eventos demonstram como o IFSP está engajado na promoção de ações em benefício da sociedade e do meio ambiente, além de evidenciar a qualidade da formação oferecida pela instituição”, destacou.

A 1ª Semana do Meio Ambiente consolidou o papel do IFSP como referência no debate sobre sustentabilidade, inovação e responsabilidade socioambiental.