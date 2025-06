Prefeitura reforça combate ao Aedes aegypti com novo mutirão neste sábado em Boa Vista

Visitas dos agentes – Foto: Divulgação/PMBV



A Prefeitura de Boa Vista, inicia neste sábado, 14, a intensificação dos mutirões de combate ao Aedes aegypti no município. A ação ocorre por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Smsa),

A ação acontecerá durante cinco sábados, das 8h às 14h, contudo, vai ter exceção no dia 21 de junho. Neste primeiro sábado, as equipes vão percorrer os bairros Cidade Satélite e Murilo Teixeira.

Para que o alcance das visitas domiciliares ocorra em tempo hábil, evitando possíveis infestações do mosquito, a ação contará com a parceria do Corpo de Bombeiros e do Exército.

Conforme a Prefeitura, os mutirões das quartas e sextas-feiras seguirão normalmente com as equipes de Agentes de Combate às Endemias (Ace) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Recomendações da Prefeitura em combate ao mosquito

A população também deve estar atenta e evitar os focos do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Para isso a Prefeitura de Boa Vista emitiu uma série de recomendações que ajudam no controle da reprodução do mosquito na capital.

Verificar os quintais pelo menos uma vez na semana para eliminar possíveis criadouros

Fazer o armazenamento e destinação correta do lixo doméstico diariamente

Manter fechados todos os recipientes que servem como depósito de água

Trocar diariamente – e regularmente – a água dos animais, lavando e higienizando os recipientes

Por fim, esvaziar diariamente os recipientes que possam servir como pingadeiras das centrais de ar condicionado

Registros em Roraima

Roraima registrou 312 casos de dengue e ainda dois óbitos confirmados pela doença. Os dados são do Ministério da Saúde e se referem aos meses de janeiro até o dia 29 de maio deste ano.

Um desses óbitos ocorreu em 15 de abril, em Pacaraima, com confirmação laboratorial feita posteriormente pelo Lacen.

Em maio, um Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa), apontou também que dos 15 municípios de Roriama, 12 receberam classificação como de alto risco para epidemia de dengue. Ou seja. apenas Caroebe, Normandia e Uiramutã apresentaram classificação de médio risco.

Casos notificados em Roraima

Entre 1º de janeiro a 26 de maio de 2025, Roraima registrou cerca de 1.069 casos suspeitos de dengue, com 251 casos classificados como prováveis. Isso representa um aumento de 41% comparado ao mesmo período de 2024.

O Núcleo de Controle da Febre Amarela e Dengue chegou a enviar orientações a todas as secretarias municipais de Saúde para a intensificação das ações de controle vetorial. Assim, a recomendação é que os municípios iniciem imediatamente mutirões de limpeza. Além disso, devem reforçar campanhas de orientação à população, bom como fortalecer a atuação dos agentes de endemias nas áreas mais críticas.

