Agência Minas Gerais | Fundação Hemominas faz 40 anos conectando doadores e pacientes em uma rede de esperança

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou a antecipação do pagamento do programa Mais Social, que estará disponível nos cartões dos beneficiários na próxima quinta-feira (17). A medida beneficia diretamente 37.875 famílias em situação de vulnerabilidade social, que receberão o valor de R$ 450 por meio do cartão do programa. A antecipação […]