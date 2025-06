ASSISTIR Brusque x Tombense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (15/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Brusque x Tombense é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (15) às 16h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Brusque x Tombense: palpites, odds, onde assistir, escalações e horário – Brasileirão Série C 2025

O Campeonato Brasileiro Série C 2025 segue agitado e a 9ª rodada traz um duelo importante no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). Neste domingo, 15 de junho, às 16h30 (horário de Brasília), o Brusque recebe o Tombense em busca de manter a boa fase e se firmar entre os líderes da competição. Confira as informações completas, escalações, análise, melhores palpites e onde assistir ao vivo.

Contexto do confronto

O Brusque inicia a rodada na 3ª colocação do Grupo, com 14 pontos somados. Apesar da recente derrota pesada por 4 a 1 para o Confiança, o time catarinense segue entre os menos vazados da Série C, sofrendo apenas 6 gols até o momento. Um ponto negativo para o time da casa é a suspensão do defensor Roberto, expulso na última partida, que ficará de fora deste confronto.

Já o Tombense vive um momento irregular na competição, ocupando a 11ª posição com 10 pontos e sem vencer há três jogos. O empate em 1 a 1 contra o Anápolis foi frustrante para a equipe mineira, que ainda terá o desfalque do meio-campista Mila, suspenso para esta rodada.

Escalações prováveis

Brusque (provável): Matheus Nogueira; Thiago (Maurício), Éverton Alemão, Jhan Pool, Ítalo; Diego Mathias, Jean Mangabeira, Biel; Thomaz, João Veras, Robinho.

Tombense (provável): Matheus; Júlio Henrique, Ianson, Roger Carvalho, Kaike; Rickson, Fabrício Dias, Pedro Oliveira; Jefferson Renan, Ingro, Zé Eduardo.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo streaming Nosso Futebol+, com narração e comentários especializados. Para quem prefere acompanhar estatísticas e principais lances em tempo real, a Betfair oferece cobertura completa com dados atualizados do jogo.

Análise e palpites para a Betfair

O Brusque é o favorito para o duelo, com odds em torno de 1.85 na Betfair. Mesmo vindo de uma derrota expressiva, o time da casa tem mostrado solidez defensiva, especialmente no Augusto Bauer, onde sofreu apenas um gol na temporada.

Dicas de apostas recomendadas:

Resultado final – Brusque vence com 2 gols de vantagem @1.80: O Brusque busca recuperação e pode aproveitar o fator casa para uma vitória confortável. Nesta aposta, se o time abrir dois gols de vantagem, a aposta já é considerada vencedora imediatamente, mesmo que o resultado final seja diferente.

O Brusque busca recuperação e pode aproveitar o fator casa para uma vitória confortável. Nesta aposta, se o time abrir dois gols de vantagem, a aposta já é considerada vencedora imediatamente, mesmo que o resultado final seja diferente. Ambos os times marcam – Não @1.60: O Brusque tem boa defesa em casa e há possibilidade do Tombense não marcar.

O Brusque tem boa defesa em casa e há possibilidade do Tombense não marcar. Gol marcado em ambos os tempos – Não @1.65: O Brusque raramente marca gols em ambos os tempos, o que reforça essa opção.

Aposta combinada personalizada (Criar Aposta Betfair):

Brusque vence aos 90 minutos

Mais de 1,5 gols no jogo

Ambos os times não marcam

Gol marcado em apenas um dos tempos

1º tempo termina empatado

Odd estimada: 16.0

Histórico recente

O último confronto entre as equipes foi pelo Brasileirão Série B de 2022, com vitória do Tombense por 1 a 0, gol de Ciel.

Jogos da 9ª rodada do Brasileirão Série C 2025

Sábado, 14/06: Ituano x São Bernardo (17h), Ponte Preta x ABC (17h), Anápolis x Retrô (19h30), Botafogo-PB x Caxias (19h30)

Ituano x São Bernardo (17h), Ponte Preta x ABC (17h), Anápolis x Retrô (19h30), Botafogo-PB x Caxias (19h30) Domingo, 15/06: Brusque x Tombense (16h30), Londrina x Figueirense (16h30), Guarani x Itabaiana (19h), Ypiranga x Confiança (19h)

Brusque x Tombense (16h30), Londrina x Figueirense (16h30), Guarani x Itabaiana (19h), Ypiranga x Confiança (19h) Segunda-feira, 16/06: CSA x Floresta (19h30), Náutico x Maringá (19h30)

