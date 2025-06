doação voluntária de sangue é essencial ao tratamento oncológico

Por MRNews



O Instituto Nacional de Câncer (INCA) celebra o Dia Nacional do Doador de Sangue (14) e agradece a todos os cidadãos que se mobilizam pela causa. O INCA conta com seu próprio banco de sangue, uma estrutura essencial para atender os pacientes em tratamento oncológico, garantindo o suporte necessário que eles precisam. A ação integra as atividades da campanha Junho Vermelho, que busca sensibilizar a população para a importância da doação voluntária, especialmente durante o inverno, período em que os estoques costumam cair.

Uma das maiores preocupações do Inca é com a doação contínua de plaquetas, que possuem validade de apenas cinco dias após a coleta. As plaquetas são fundamentais para o tratamento de pacientes oncológicos, principalmente os que passam por quimioterapia, e frequentemente necessitam de transfusões para manter a saúde estável.

O diretor-geral do INCA, Roberto Gil, falou da importância da iniciativa.

Forró embala São João de Caruaru, “o maior do mundo”

Prêmio Periferia Viva recebe abre edital de seleção

“É uma oportunidade que você tem de ajudar essa população sofrida que, diante de uma doença, necessita tanto das transfusões de plaquetas, que são os elementos do sangue que tem um tempo curto de duração no seu armazenamento, só cinco dias depois da coleta”, explicou.

Hemorio

Um grupo de componentes da escola de samba Unidos da Viradouro marcou presença no banco de sangue, no centro do Rio. A participação do elenco da Viradouro teve como objetivo incentivar a doação. Mas, além de levar o ritmo do samba à unidade, componentes da escola também se voluntariaram como doadores. O diretor do Hemorio, Luiz Amorim, elogiou a participação da Viradouro na ação.

“Precisamos de doações constantes para atender pacientes em tratamento. A presença da Viradouro foi uma forma maravilhosa de agradecer aos doadores e atrair novos voluntários”, avaliou.

O Hemorio recebe cerca de 300 doadores por dia e fornece sangue para mais de 200 hospitais da rede pública do Estado, incluindo emergências e unidades de oncologia.

Dia Mundial do Doador de Sangue: uma única doação pode salvar 3 vidas

Itamaraty tenta retirada de políticos brasileiros via Jordânia