Quais filmes vão passar SÁBADO (14/06) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DE SÁBADO E SUPERCINE, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

COnfira a programação da Globo hoje, 14/06 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes de Sábado (14/06): Globo exibe “Desejo de Matar”, “Mulher-Gato” e “45 do Segundo Tempo”

O sábado, 14 de junho de 2025, promete fortes emoções na tela da Globo com uma programação especial para os amantes de ação, drama e comédia. A emissora apresenta três longas-metragens de destaque em suas tradicionais faixas de cinema: Corujão II, Sessão de Sábado e Supercine. Confira os detalhes de cada atração:

🎯 Corujão II – Desejo de Matar

Título Original: Death Wish

Death Wish País de Origem: Estados Unidos

Estados Unidos Ano de Produção: 2018

2018 Direção: Eli Roth

Eli Roth Elenco: Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone

Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone Gênero: Ação

Bruce Willis dá vida a Paul Kersey, um homem pacato que vê sua vida virar de cabeça para baixo após um ato brutal de violência atingir sua família. Diante da ineficiência da polícia, ele decide fazer justiça com as próprias mãos, transformando-se em uma verdadeira máquina de vingança. Desejo de Matar é um thriller intenso e cheio de cenas eletrizantes que refletem sobre justiça, dor e desespero.

🐾 Sessão de Sábado – Mulher-Gato

Título Original: Catwoman

Catwoman País de Origem: Estados Unidos

Estados Unidos Ano de Produção: 2004

2004 Direção: Jean Comar

Jean Comar Elenco: Halle Berry, Sharon Stone, Lambert Wilson, Benjamin Bratt, Frances Conroy

Halle Berry, Sharon Stone, Lambert Wilson, Benjamin Bratt, Frances Conroy Gênero: Ação

Estrelado por Halle Berry, Mulher-Gato acompanha a história de Patience Phillips, uma funcionária de uma grande empresa de cosméticos que descobre um segredo sombrio envolvendo os produtos da marca. Após ser assassinada por saber demais, ela é ressuscitada por um misterioso gato egípcio que lhe concede poderes felinos, como velocidade, agilidade e sentidos aguçados. A partir daí, Patience assume sua nova identidade e busca justiça em um mundo onde a beleza pode ser fatal.

⚽ Supercine – 45 do Segundo Tempo

Título Original: 45 do Segundo Tempo

45 do Segundo Tempo País de Origem: Brasil

Brasil Ano de Produção: 2022

2022 Direção: Luiz Villaça

Luiz Villaça Elenco: Tony Ramos, Cássio Gabus Mendes, Ary França, Denise Fraga, Louise Cardoso

Tony Ramos, Cássio Gabus Mendes, Ary França, Denise Fraga, Louise Cardoso Gênero: Comédia

Com um enredo tocante e bem-humorado, 45 do Segundo Tempo narra a jornada de Pedro, um homem que reencontra dois amigos do colégio para recriar uma antiga fotografia. No entanto, durante o reencontro, Pedro revela que planeja tirar a própria vida. Antes, no entanto, ele deseja ver seu time do coração conquistar o título. O filme mistura nostalgia, amizade e a força das paixões brasileiras — especialmente o futebol — para contar uma história emocionante sobre redenção e reencontros.

Com uma seleção variada, a programação deste sábado na Globo é ideal para quem busca entretenimento de qualidade, com filmes que transitam entre a ação intensa, o universo dos superpoderes e a leveza da comédia nacional.

