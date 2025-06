ASSISTIR AO VIVO New England Revolution x FC Cincinnati , HOJE (16/06), PALPITES, Escalações Playoffs MLS

A partida entre New England Revolution x FC Cincinnati é válida pelo Campeonato MLS, que este ano será chamado de MAJOR LEAGUE SOCCER. Contudo, a bola rola HOJE (14) às 21h30 hs (horário de Brasília). A partida tem England como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do MLS para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do APPLE TV. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo APPLE TV pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

Prévia: New England Revolution x FC Cincinnati – Escalações, notícias e previsão (MLS – 15/06/2025)

Na madrugada desta sexta-feira para sábado, às 21h30 (horário de Brasília), o New England Revolution recebe o FC Cincinnati no Gillette Stadium, em duelo válido pela temporada regular da Major League Soccer. Em momentos distintos na Conferência Leste, as duas equipes entram em campo buscando objetivos diferentes: os donos da casa tentam subir na tabela, enquanto os visitantes precisam encerrar a recente má fase e não deixar o líder Philadelphia se distanciar.

Momento das equipes

O New England Revolution vem embalada por uma excelente sequência invicta, tendo somado nove jogos sem derrotas na liga (cinco vitórias e quatro empates). A vitória mais recente foi um expressivo 3 a 0 sobre o CF Montreal fora de casa, com destaque para Ilay Feingold, autor de dois gols e uma assistência, e Peyton Miller, que abriu o placar e tem despertado o interesse do Tottenham. A defesa também merece aplausos: o goleiro Aljaz Ivacic soma sete partidas sem sofrer gols nesta temporada — novo recorde pessoal.

Apesar da boa fase, a equipe comandada por Caleb Porter ocupa apenas a 11ª colocação da Conferência Leste, com 23 pontos em 15 partidas. Isso se deve a um início irregular e ao grande equilíbrio da competição. No entanto, a invencibilidade recente dá esperanças à torcida de brigar por uma vaga nos playoffs.

Por outro lado, o FC Cincinnati vive um momento de oscilação. Após um início promissor com sete vitórias em oito jogos, a equipe de Pat Noonan acumula agora quatro partidas sem vencer (dois empates e duas derrotas). O tropeço mais recente foi em casa, por 2 a 1 diante do DC United, encerrando uma invencibilidade em seus domínios que durava desde o início de 2025.

Apesar disso, o time ainda é o segundo colocado da Conferência, com 30 pontos em 17 jogos. Kevin Denkey tem sido o destaque da equipe, marcando seu 10º gol na temporada, igualando-se a nomes como Lionel Messi e Choupo-Moting na artilharia da liga.

Retrospecto e números

Historicamente, o FC Cincinnati tem levado a melhor sobre o New England quando joga no Gillette Stadium. A equipe está invicta nas últimas cinco visitas ao estádio e venceu os dois confrontos mais recentes fora de casa contra os Revs.

No entanto, a solidez defensiva do New England e o momento de confiança podem equilibrar esse histórico recente, especialmente com o Cincinnati demonstrando fragilidades na defesa — sofreu gols em todos os últimos quatro jogos.

Desfalques e prováveis escalações

O New England não contará com quatro atletas por lesão: Luca Langoni (coxa), Will Sands (tornozelo), Leonardo Campana (muscular) e Brayan Ceballos (traumatismo craniano). Já o FC Cincinnati terá o experiente zagueiro Nick Hagglund fora por tempo indeterminado (costelas fraturadas), enquanto Yuya Kubo é dúvida.

New England Revolution – provável escalação:

Ivacic; Hughes, Fofana, Beason; Feingold, Polster, Yusuf, Miller; Gil; Ganago, Chancalay

FC Cincinnati – provável escalação:

Celentano; Robinson, Miazga, Hadebe; Yedlin, Bucha, Anunga, Engel; Valenzuela, Evander; Denkey

Prognóstico

Mesmo que o FC Cincinnati tenha tido vantagem recente nesse confronto, o atual momento favorece o New England. A equipe está mais organizada defensivamente e confiante, ao passo que o adversário vive uma sequência instável, com falhas defensivas preocupantes. Por outro lado, o time visitante conta com um ataque poderoso e pode explorar bem os contra-ataques.

Palpite: New England Revolution 2 x 2 FC Cincinnati.

Empate com gols parece o cenário mais provável, dada a força ofensiva do Cincinnati e a consistência recente do New England.

