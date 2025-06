ASSISTIR AO VIVO PSG x Atlético de Madrid, HOJE (15/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começou neste sábado.

Paris Saint-Germain PSG x Atlético de Madrid – 15/06/2025 | Odds, Prognósticos e Dicas de Apostas

Fase de Grupos do Mundial de Clubes da FIFA

No próximo dia 15 de junho de 2025, às 21h00 (horário local), o Paris Saint-Germain (PSG) e o Atlético de Madrid se enfrentam no icônico Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia, na primeira rodada do Mundial de Clubes da FIFA. Este confronto promete ser uma batalha equilibrada entre duas equipes em grande forma e com grandes ambições na competição.

Análise das Equipes

Paris Saint-Germain (PSG)

O PSG chega à competição embalado por uma sequência impressionante de vitórias, incluindo uma goleada histórica de 5-0 contra o Inter de Milão na Liga dos Campeões. A equipe, que terminou em terceiro na Ligue 1, exibe um poder ofensivo potente, com média de 3,4 gols por jogo nos últimos cinco confrontos.

Principais Jogadores:

Yago Dora é campeão em Trestles, palco do surfe em Los Angeles 2028

Após início apagado, Brasil vence Ucrânia de virada na Liga das Nações

Khvicha Kvaratskhelia (atacante)

Désiré Doué (atacante)

Gianluigi Donnarumma (goleiro)

Vitinha (meio-campo)

Lesões:

Ousmane Dembélé (lesão na anca, indisponível)

Bradley Barcola (lesão no joelho, dúvida)

Formação Provável: 4-3-3

Goleiro: Donnarumma

Defesa: Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes

Meio-campo: João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz

Ataque: Doué, Kvaratskhelia, Dembélé (incerto)

Atlético de Madrid

Líder da La Liga, o Atlético de Madrid chega motivado e com um histórico recente sólido, incluindo vitórias expressivas contra Girona (4-0) e Real Betis (4-1). A equipe possui um sistema defensivo forte e uma média de 2,4 gols por jogo nos últimos jogos.

Principais Jogadores:

Criciúma x Amazonas; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Atlético-GO x Coritiba; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Antoine Griezmann (atacante)

Julián Álvarez (atacante)

Axel Witsel (defesa)

César Azpilicueta (defesa)

Lesões:

Clément Lenglet (lesão no quadril, regresso improvável)

Formação Provável: 4-4-2

Goleiro: Juan Musso

Defesa: Molina, Witsel, Lenglet (incerto), Azpilicueta

Meio-campo: Llorente, Koke, De Paul, Lino

Ataque: Griezmann, Álvarez

Prognóstico e Dicas de Apostas

Este confronto deve ser marcado por muita emoção e gols. O PSG entra como favorito, com odds médias de 1.87 para vitória, segundo a 888bets. O Atlético de Madrid, por sua vez, apresenta odds de 3.83, mostrando que também tem boas chances, principalmente considerando sua recente liderança na La Liga. O empate é cotado a 3.69, indicando que o equilíbrio pode prevalecer em campo.

Recomendações:

Aposta recomendada: Mais de 2,5 gols no jogo, baseado na média de gols marcados por ambas as equipes em seus últimos jogos.

Mais de 2,5 gols no jogo, baseado na média de gols marcados por ambas as equipes em seus últimos jogos. Resultado provável: Vitória do Paris Saint-Germain, mas o Atlético tem capacidade para um resultado positivo, seja empate ou vitória.

Histórico de Confrontos Diretos

Nos últimos encontros entre as equipes, o Atlético leva ligeira vantagem. O PSG perdeu por 2-1 para o Atlético na Liga dos Campeões em novembro de 2024, enquanto um amistoso em 2009 terminou empatado em 1-1.

Condições do Jogo e Ambiente

O jogo acontecerá no Rose Bowl, estádio icônico dos Estados Unidos com capacidade para cerca de 90.000 espectadores. A previsão do tempo indica chuva leve e alta umidade, condições que podem tornar o gramado escorregadio, influenciando o estilo de jogo, possivelmente favorecendo jogadas rápidas e bolas longas.

Considerações finais sobre o Mundial de Clubes 2025

O Mundial de Clubes da FIFA 2025 inaugura uma nova era no futebol internacional, reunindo 32 clubes de elite dos cinco continentes em um torneio que promete elevar o nível de competitividade e visibilidade da modalidade em todo o mundo. Sediado nos Estados Unidos, o campeonato será disputado entre 14 de junho e 13 de julho, utilizando 12 estádios de alto padrão, com destaque para o Hard Rock Stadium, em Miami, palco da partida inaugural.

Entre os representantes brasileiros, estão Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, reforçando a tradição do Brasil em competições internacionais. Os clubes entram em campo com o objetivo de conquistar o título inédito nesta nova versão do torneio, que substitui o antigo modelo com sete equipes.

A grande novidade é o formato de grupos com fase eliminatória a partir das oitavas de final, o que aumenta o número de jogos e a competitividade. Os dois melhores de cada grupo avançam para o mata-mata, com confrontos únicos até a grande final.

Com estrelas como Messi, Suárez, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar e jovens promessas do futebol mundial, o torneio já é apontado como um marco histórico no calendário da FIFA. A entidade aposta nesse modelo como um “Super Mundial de Clubes”, com potencial para rivalizar com a UEFA Champions League em termos de audiência e prestígio.

A expectativa é de jogos intensos, estádios lotados e cobertura global, com transmissões ao vivo em diversas plataformas, além de conteúdos em tempo real para torcedores de todo o planeta. O Mundial de Clubes 2025 marca o início de uma nova era — mais longa, mais democrática e ainda mais emocionante.

Acompanhe tudo sobre o Mundial de Clubes no nosso portal.