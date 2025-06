ASSISTIR Ituano x São Bernardo Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Ituano x São Bernardo é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (14) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Onde assistir: Ituano x São Bernardo pela Série C hoje (14/06)

Ituano aposta no fator casa, enquanto São Bernardo tenta reação fora para subir na tabela

Neste sábado, 14 de junho de 2025, às 17h (horário de Brasília), o Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior, em Itu, será o palco do confronto entre Ituano e São Bernardo pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida é fundamental para as ambições das duas equipes, que buscam se firmar na parte de cima da tabela.

Situação das equipes

O Ituano entra em campo com o apoio da sua torcida e ocupa atualmente a 8ª colocação na tabela, com 12 pontos. A equipe paulista quer aproveitar o fator casa para conquistar os três pontos, se aproximar do G-6 e intensificar sua reação no campeonato.

Já o São Bernardo, que vem de duas derrotas consecutivas, ocupa a 10ª posição com 11 pontos. O time do ABC paulista tentará surpreender fora de casa para retomar o caminho das vitórias e se reaproximar da zona de classificação.

Onde assistir ao vivo

Streaming: DAZN

DAZN Canal a cabo: Nosso Futebol

Essas são as principais opções para acompanhar o jogo ao vivo e em alta qualidade.

Ficha técnica da partida

Competição: Campeonato Brasileiro Série C 2025

Campeonato Brasileiro Série C 2025 Rodada: 9ª

9ª Data: 14/06/2025

14/06/2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior, Itu (SP)

Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior, Itu (SP) Árbitro: João Petrucio Marimônio de Jesus dos Santos

Escalações prováveis

Ituano (Técnico: Mazola Júnior):

Jefferson Paulino; Thassio, Matheus Rocha, Matheus Mancini, Dal Pian; Daniel, Grigor, Thiago Moraes; Tiaguinho, Neto Berola (Osman), Vinicius Popó.

São Bernardo (Técnico: Ricardo Catalá):

Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Matheus Salustiano, Helder, Pará; Emerson Santos, Eduardo, Foguinho; Pedro Felipe, Rodolfo, Felipe Azevedo (Sillas).

Expectativas para o jogo

O duelo promete ser bastante disputado, com as duas equipes pressionadas pelos resultados. O Ituano quer fazer valer o mando de campo para se aproximar do grupo de acesso, enquanto o São Bernardo tenta se recuperar da sequência negativa e sonha em entrar no G-6. A partida será decisiva para definir os rumos de ambos na Série C.

