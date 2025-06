Casais do projeto Cabelos de Prata comemoram Dia dos Namorados com sessão de cinema especial

Foto: Divulgação PMBV



Cerca de 66 casais do projeto social Cabelos de Prata, comemoraram o amor em uma sessão especial de cinema. O encontro ocorreu nesta quinta-feira, 12 e celebraram a paixão na terceira idade.

Com o tema “Celebrando o amor vivido, lembrando e ainda sonhando”, os idosos assistiram ao filme “À prova de fogo” (2008), sob a direção de Alex Kendrick. Ele carrega mensagens de fé e perseverança para enfrentar os desafios de um relacionamento.

De acordo com a Prefeitura de Boa Vista, o evento contou com “pipoquinha” quente e sessão de fotos para eternizar o momento dos casais. Também teve a presença do saxofonista Carlos Kalell Timoteo, do Instituto Boa Vista de Música (IBVM).

Para a superintendente de Desenvolvimento Social da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), Sheyla Santana, o evento vai além de promover uma manhã romântica para os eternos namorados, sendo também um momento de cuidado.

“Além da valorização do amor, para reviver momentos marcantes e compartilhar sorrisos e emoções, hoje buscamos promover o fortalecimento dos laços amorosos, autoestima e bem-estar. Já que amar e sentir-se amado, faz bem para todas as idades, além de auxiliar na saúde física e mental”, disse.

O cupido está no meio dos casais

“Ela é o amor da minha vida”. Essa foi a declaração de Bernardes da Silva, de 76 anos, para Maria da Luz, de 73. Os integrantes começaram o romance no projeto, durante os ensaios da quadrilha para o Boa Vista Junina 2025. Após troca de olhares e conversas, a amizade começou, porém, logo evoluiu. Uma semana depois, os integrantes começaram o romance e atualmente completam um mês de relacionamento.

“No sábado convidei ela para almoçar e na segunda começamos a namorar. Não perdemos tempo mesmo. Nunca pensei na minha vida encontrar uma pessoa como a Maria na idade que tenho. Estou muito feliz em achar um amor. Agora quero aproveitar o restinho de vida que nós temos juntos e amando”, disse seu Bernardes emocionado.

Zenaide Carvalho e Joaquim de Sena têm quase 50 anos de casados, sendo 15 compartilhados no Cabelos de Prata. Eles também celebraram o amor na terceira idade na sessão de cinema. Com três filhos e quatro netos, o casal acredita então, que o projeto ajuda a fortalecer e melhorar o tempo de qualidade.

“Gostamos muito de estar no projeto e ter momentos de interação com os outros integrantes. Sou muito feliz e grata por estar hoje com ele compartilhando mais um momento juntos e comemorar o nosso amor. Nesses quase 50 anos, nosso casamento é baseado em muito companheirismo e paciência”, disse Zenaide.

Cabelos de Prata

Por fim, o projeto que começou em 2001, atende idosos a partir de 60 anos, atualmente com mais de 1.500 integrantes no município. Cada CRAS é responsável pelo planejamento de atividades recreativas e associativas de esporte, lazer, cultura e dança. Além disso, o foco é contribuir no processo do envelhecimento saudável, desenvolvimento da autonomia, prevenção de risco social, fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário.

Fonte: Da Redação