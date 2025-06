Prefeitura faz Operação Casa Limpa nas regiões leste e oeste

Posted on

Além das unidades de saúde da família (USF), do Centro Municipal de Imunização (CMI) e dos três pontos móveis, as Policlínicas Municipais também contam com salas de vacinas modernas para atender os usuários com assistência em vacinação. São disponibilizadas todas as doses do calendário de rotina e das campanhas ativas que protegem contra Dengue, Influenza, […]