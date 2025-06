Programa “HumanizAção” acolhe 17 pessoas em situação de rua neste sábado (14) – Agência de Notícias

Posted on

O Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo, atingiu nesta quinta-feira (12), a impressionante marca de 1 milhão de visitantes desde sua inauguração em março de 2022, consolidando-se como um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso do Sul. Como celebração, colaboradores foram homenageados pelo trabalho desenvolvido no empreendimento. Diretora-geral do Bioparque, Maria […]