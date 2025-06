Agência Minas Gerais | Governador de Minas lidera missão na Ásia para atrair investimentos, ampliar parcerias e conhecer empresa que fornecerá novos trens para o Metrô da RMBH

Relacionadas



O governador Romeu Zema participa, nas próximas duas semanas, de uma série de compromissos oficiais na China e no Japão. A missão internacional tem como objetivos formalizar e ampliar parcerias comerciais, buscar novos investimentos para o estado, além de entender o processo de melhorias no metrô de Belo Horizonte e fortalecer a cooperação em relação à prevenção de desastres. Os dois países são líderes em setores importantes da economia global, como tecnologia, infraestrutura e logística de exportações.

Assim como nas viagens anteriores à Ásia, em 2023 e 2024, a expectativa é de resultados positivos e melhorias que impactem a vida dos mineiros, como, por exemplo, na atração de empresas que gerem emprego e renda.

“É a terceira vez que vou à Ásia na minha gestão e, todas as vezes, com um resultado excepcional. Sempre trazendo novos investimentos, sempre divulgando Minas Gerais para o mundo: as potencialidades que temos aqui, o Vale do Lítio, que hoje é uma realidade, e as oportunidades que temos nos demais setores da economia. Tenho certeza que, mais uma vez, vamos trazer bons resultados”, disse Romeu Zema.

Acompanham o governador os secretários de Comunicação, Bernardo Santos, de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Melo, o chefe do Gabinete Militar e coordenador estadual de Defesa Civil, Coronel PM Paulo Roberto Bermudes Rezende, além do presidente da Invest Minas, João Paulo Braga.

Roteiro

A viagem terá início pela China, onde o governador passará pelas cidades de Pequim e Changchun. As agendas, que começam no dia 16/6, incluem uma reunião com representantes do Ministério do Comércio, encontros com empresários no chamado “Vale do Silício chinês”, reuniões bilaterais e a ida às instalações da empresa que está fabricando os novos trens para o Metrô da RMBH.

No Japão, a comitiva do Governo de Minas passa por Tóquio e Osaka. Na capital japonesa, haverá agendas para a consolidação do intercâmbio permanente de cooperação técnica entre os dois países para a prevenção de desastres. Também está prevista uma reunião com representantes da Jica, agência do governo japonês responsável pela implementação da Assistência Oficial para o Desenvolvimento (ODA).

Em Osaka, a comitiva participa da Expo Osaka e do Japan Business Forum, este último realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) para ampliar conexões entre industriais mineiros e empresários japoneses.

Parceria crescente

A China é hoje o maior parceiro comercial brasileiro, e também de Minas Gerais. Apenas no ano passado, o estado exportou aproximadamente US$ 15,5 bilhões para o país asiático, enquanto as importações alcançaram a marca de US$ 4,3 bilhões.

Dentre os produtos exportados de Minas para a China, destacam-se, principalmente, minerais — metais e derivados —, além de produtos agrícolas e proteínas. Entre os produtos importados, os mais destacados são máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes, aparelhos de gravação e reprodução e produtos das indústrias químicas.

Em relação ao Japão, Minas foi o principal estado exportador brasileiro para país em 2024, com uma participação de quase 20% das vendas do Brasil, totalizando US$ 1,1 bilhão. O Japão foi o sexto principal destino das exportações mineiras.

Outras missões

As missões do Governo de Minas na Ásia têm rendido frutos para o estado. Em novembro de 2023, o governador Romeu Zema também esteve na China e no Japão, trazendo na bagagem mais de 2 mil novas vagas de emprego e R$ 1 bilhão em investimentos.

Já no ano passado, também em novembro, a comitiva do governo esteve em países da Ásia e da Europa, promovendo o estado e garantindo a atração de novos negócios.