Alunas do Campus Campinas recebem menção honrosa na Olimpíada Internacional Genius – IFSP

Projeto sobre energia sustentável foi destaque entre mais de 1.200 finalistas de 69 países

As alunas Isadora Alves dos Santos e Giovana Rocha dos Santos, do Campus Campinas, conquistaram Menção Honrosa na categoria Science da GENIUS Olympiad 2025, uma das maiores olimpíadas internacionais de projetos ambientais voltados ao ensino médio. O evento foi realizado entre os dias 9 e 13 de junho, no Instituto de Tecnologia de Rochester (RIT), em Nova York (EUA), reunindo 1.269 finalistas de 69 países.

O projeto desenvolvido pelas estudantes, intitulado “Submerged Energy Generator for Powering Nautical Signaling Devices” (Gerador Submerso de Energia para Alimentar Dispositivos de Sinalização Náutica), propõe uma solução sustentável para geração de energia limpa em ambientes aquáticos, com foco em sistemas de sinalização marítima. O trabalho foi orientado pelos professores Edson Anício Duarte (IFSP) e Eduardo Galembeck (Unicamp), no âmbito do CEPIN – Tecnologias Educacionais.

Além da Menção Honrosa, as alunas receberam uma bolsa de estudos no valor de US$ 10 mil para uma das instituições parceiras da GENIUS Olympiad.

Participar da GENIUS Olympiad representou, para as estudantes, uma experiência transformadora. Giovana destacou que estar em Nova York apresentando um projeto que nasceu em uma escola pública, com poucos recursos, mas muita dedicação, é uma felicidade indescritível. Para ela, essa conquista vai muito além de um título, pois é a validação de que a ciência feita por jovens importa. “Quando a educação encontra oportunidades, ela atravessa fronteiras. Volto diferente. Volto maior”, afirmou.

Isadora também ressaltou o impacto de representar o Brasil em um evento dessa magnitude. Segundo ela, estar entre tantos projetos incríveis e receber uma Menção Honrosa e uma bolsa de estudos simboliza não apenas o esforço dedicado ao projeto, mas também a importância de uma educação de qualidade. “É um reconhecimento que nos lembra do potencial que temos e da força de acreditar no que fazemos. Levo comigo o compromisso de continuar inovando e abrindo portas para que mais jovens tenham voz, espaço e reconhecimento”, declarou.

A GENIUS Olympiad é uma competição internacional que premia projetos nas áreas de ciência, arte, escrita criativa, música, negócios e curtas-metragens, sempre com foco em sustentabilidade e impacto ambiental. O evento promove o engajamento de jovens na busca por soluções criativas para os desafios ambientais do planeta.

A participação das estudantes do IFSP-Campinas reafirma o papel transformador da educação pública, que, mesmo com recursos limitados, é capaz de gerar inovação, protagonismo e oportunidades que ultrapassam fronteiras.