Feira Iguassú deve receber um milhão de pessoas até sábado (14)

A Feira Iguassú está de volta ao calendário de eventos de Nova Iguaçu. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), promove até sábado (14) mais uma edição do evento que conquistou o público nos últimos anos. Cerca de 160 stands de gastronomia, artesanato e variedades estão espalhados ao longo da Avenida Marechal Floriano Peixoto (Calçadão) e também na Travessa Mariano de Moura.

A festa, que teve início nesta quarta-feira (11), acontece das 11h às 23h e deve reunir cerca de um milhão de pessoas, gerando um faturamento estimado de R$ 120 milhões, segundo levantamento realizado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Os maiores públicos devem ser registrados nesta sexta-feira (13), feriado municipal de Santo Antônio, padroeiro da cidade, e no sábado.

Além das tendas gastronômicas e de artesanato, a Feira Iguassú – Especial Festa de Santo Antônio também conta com uma série de apresentações musicais. Nesta quinta (12), destaque para o repertório variado do cantor iguaçuano Pedro Lima, finalista do “The Voice Brasil”, da Rede Globo, em 2013, que subirá ao palco às 22h, junto à Orquestra Harmonia da Cidade, levando ao público clássicos do pop e da MPB.

Na sexta-feira, o artista Ludovico Viana fará a encenação teatral “Antônio dos Pobres” às 13h30. A última apresentação do dia será o samba e pagode de Cremilson Bico Doce, às 22h. Já no sábado, encerrando a Feira Iguassú, a Escola de Samba Império da Uva promete uma grande festa.

Além da SEMCULT, o evento, é realizado também pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) e pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.