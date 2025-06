Lagarto x Jequié; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Lagarto x Jequié: onde assistir ao vivo hoje (16/06) pela Série D do Brasileirão 2025

Nesta segunda-feira, 16 de junho de 2025, o Lagarto enfrenta o Jequié em um confronto decisivo pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto (SE). O duelo é fundamental para as pretensões das duas equipes na competição, que brigam para se firmar na luta pelo acesso à Série C.

Onde assistir Lagarto x Jequié ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo em diversas plataformas para que os torcedores possam acompanhar cada lance:

TV aberta : Emissoras regionais poderão transmitir a partida, dependendo da região.

: Emissoras regionais poderão transmitir a partida, dependendo da região. Streaming : A CBF TV oferece cobertura completa dos jogos pela sua plataforma online oficial.

: A CBF TV oferece cobertura completa dos jogos pela sua plataforma online oficial. Redes sociais: Jogos selecionados também poderão ser acompanhados ao vivo pelo YouTube e Facebook da CBF TV.

Além disso, os portais esportivos, como o ge.globo.com, fazem a cobertura em tempo real com atualizações minuto a minuto.

Contexto da competição

O Campeonato Brasileiro é dividido em quatro séries (A, B, C e D), que formam a pirâmide do futebol nacional:

Série A : A elite do futebol brasileiro, com 20 clubes disputando em pontos corridos, acesso à Copa Libertadores e risco de rebaixamento.

: A elite do futebol brasileiro, com 20 clubes disputando em pontos corridos, acesso à Copa Libertadores e risco de rebaixamento. Série B : Segunda divisão com formato semelhante, onde os quatro primeiros sobem para a Série A.

: Segunda divisão com formato semelhante, onde os quatro primeiros sobem para a Série A. Série C : Terceira divisão dividida em grupos regionais, com acesso para quatro clubes para a Série B.

: Terceira divisão dividida em grupos regionais, com acesso para quatro clubes para a Série B. Série D: Porta de entrada para o futebol nacional, reunindo clubes de todas as regiões em uma fase de grupos e mata-matas, definindo os quatro times que sobem para a Série C.

A Série D é essencial para revelar novos talentos e ampliar a representatividade do futebol pelo Brasil.

O que esperar de Lagarto x Jequié?

Ambas as equipes entram em campo motivadas para conquistar pontos importantes que podem impulsionar suas campanhas na Série D. O mando de campo do Lagarto, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, pode ser um fator decisivo, especialmente com o apoio da torcida local.

