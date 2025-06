Prefeitura promove “Dia S” contra Sarampo e Rubéola nos dias 17 e 18 de junho

Vacinação na capital roraimense – Foto: Semuc/PMBV



Nos dias 17 e 18 de junho (terça e quarta-feira), a Prefeitura de Boa Vista promove o Dia S contra Sarampo e Rubéola. A ação integra a mobilização nacional de busca ativa de casos das doenças. Desse modo, durante os dois dias, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) intensificarão a vacinação contra Tríplice Viral no município.

De acordo com a Prefeitrua, no bairro Airton Rocha, a UBS Jan Roman Wilt terá um ponto extra de vacinação.

Este ano, o Ministério da Saúde está implementando a “Dose Zero” de imunização para alguns estados, contemplando Roraima. Entretanto, Boa Vista já oferta a vacinação desde o ano passado, voltada a crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, público-alvo da ação.

Atualmente, todas as UBSs do município estão com o estoque de Tríplice Viral abastecido e disponível para a população. A vacina protege contra Sarampo, Rubéola e Caxumba.

Quem toma a vacina

Além de crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, pessoas com idade entre 1 e 29 anos recebem duas doses, sendo a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Dos 30 até os 59 anos, apenas uma dose do imunizante é aplicada, caso não tenha sido vacinado anteriormente.

Pessoas de até 29 anos que não possuem comprovação do imunizante deverão tomar duas doses, com intervalo de 30 dias entre as aplicações. O mesmo ocorre aos profissionais da área de saúde, que também recebem duas doses de Tríplice Viral independentemente da idade.

Gravidez

Mulheres grávidas não podem tomar a vacina durante a gestação. No entanto, podem receber a dose do imunizante no puerpério. Ou seja, no período do pós-parto. A indicação é válida apenas para mulheres gestantes não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto.

