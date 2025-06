Ação educativa pelo Dia Nacional do Diabetes é realizada para idosos na USF José Américo I

O Dia Nacional do Diabetes é 26 de junho. Com a proposta de conscientizar a população sobre a doença e seus fatores de risco, a equipe do Distrito Sanitário III da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou, na tarde desta terça-feira (17), uma ação educativa na USF José Américo I. A iniciativa teve como público-alvo os usuários participantes dos ‘Grupos de Convívio de Idosos’.

A ação conscientizou a população sobre os riscos da diabetes, estimulou o autocuidado e a socialização, promoveu o estímulo e a valorização dos grupos de saúde, além de incentivar o aumento do consumo de fibras na alimentação.

“Trazemos um grupo de convivência de idosos para, junto à equipe multiprofissional, levarmos orientações sobre uma vida mais saudável convivendo com a diabetes. Isso significa muito para a saúde deles, pois vão adquirir mais conhecimento com os profissionais para colocar em prática no seu dia a dia”, enfatizou Andréa Coutinho, coordenadora do Departamento da Saúde do Idoso de João Pessoa.

Edleuza Carneiro, do grupo de idosos Unidos em Cristo da USF Integrada de Mangabeira, relatou a satisfação de todos em participar da ação alusiva ao Dia Nacional do Diabetes. “A maioria dos nossos idosos são diabéticos. Então, é de suma importância que eles tenham todo esse conhecimento sobre a doença. Uma atividade como essa é muito boa, porque eles vão ficar sabendo quais comportamentos devem adotar para ter uma vida cada vez mais saudável”, destacou.

Dia – O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceram o Dia Nacional do Diabetes para promover a conscientização sobre a importância de hábitos saudáveis e acompanhamento médico para prevenir e controlar a doença, que atinge milhões de brasileiros.

O Dia Nacional do Diabetes é uma oportunidade para informar sobre os diferentes tipos da doença – tipo 1, tipo 2 e a diabetes gestacional -, e a importância do diagnóstico precoce para evitar complicações.