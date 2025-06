Caer Lança campanha para fortalecer humanização do saneamento básico em Roraima

A Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) deu início a uma nova e inovadora abordagem de comunicação, com o lançamento da campanha “Meu Jeito de Ser Caer”. Iniciada internamente na sexta-feira, 13, a atividade já está sendo difundida em todo o Estado a partir desta semana.

O objetivo é criar uma ponte mais próxima entre a Caer, seus colaboradores e a sociedade roraimense, destacando a importância do saneamento básico e seus benefícios. A campanha “Meu Jeito de Ser Caer” visa apresentar uma nova modalidade de comunicação para a companhia, buscando maior transparência e engajamento entre seus colaboradores e sociedade.

Para isso, a Caer pretende envolver diretamente seus servidores e colaboradores nas ações de divulgação da empresa. Uma das estratégias centrais será a humanização do atendimento, com a participação de funcionários em perguntas e respostas sobre saneamento básico, abordando as dúvidas mais frequentes dos usuários.

Um diálogo aberto sobre saneamento básico

Entre os temas que serão abordados na campanha, se destacam: “O que é saneamento básico”, “Quem somos”, “O que fazemos”, “Como a Caer atua no saneamento básico”, “Canais de atendimento”, “Ligação e religação”, “Tarifas e taxas”, “Faturas e pagamentos”, “Hidrômetro, vazamentos, ligação de água e esgoto”, “Poço artesiano” e “Reposição de asfalto e/ou calçada”.

A ideia é desmistificar o saneamento e torná-lo mais acessível à compreensão de todos.

O público-alvo da campanha é dividido em duas frentes: a comunicação interna, envolvendo servidores, funcionários, colaboradores e estagiários da Caer. E a comunicação externa, voltada para cidadãos, empresas, órgãos públicos e a sociedade em geral. A mensagem-chave da campanha, tanto para o público interno quanto para a comunidade, é “O meu jeito de ser Caer!”, buscando inspirar o engajamento e ações positivas em prol do saneamento básico e sustentabilidade.

O diretor Comercial e do Interior da empresa, Cícero Batista, informou que a campanha foi planejada em um cronograma estratégico para atingir seus objetivos de forma eficaz.

“Vamos caminhar por fases, com o lançamento da campanha de maneira interna, e posteriormente, com comunicação para o público em geral, buscando o fortalecimento da imagem da empresa junto à comunidade, com informações sobre saneamento básico, seus benefícios e orientações de uso sustentável dos serviços”, disse.

“Com a campanha, a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima dá um passo importante para fortalecer seu relacionamento com a sociedade e reafirmar seu compromisso com a qualidade dos serviços de saneamento básico no estado”, finalizou.

O post Caer Lança campanha para fortalecer humanização do saneamento básico em Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.