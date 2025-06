Farmácia Municipal de Bonito registra quase 1000 atendimentos nesta quarta-feira (18) – Prefeitura Municipal de Bonito

Nesta quarta-feira (18), a Farmácia Municipal de Bonito bateu um recorde de atendimentos, com 990 pacientes atendidos ao longo do dia e 26.910 itens entregues, entre medicamentos e insumos. Os números reforçam a importância do serviço público de saúde e a eficiência da estrutura disponibilizada à população.

O serviço farmacêutico oferecido pela Prefeitura de Bonito garante acesso gratuito a tratamentos essenciais, sendo fundamental para a continuidade terapêutica de centenas de pessoas diariamente. O volume expressivo de atendimentos é resultado do comprometimento das equipes e da confiança da população no sistema municipal de saúde.

A Prefeitura de Bonito reforça que, além dos 137 medicamentos obrigatórios na farmácia básica, o município disponibiliza atualmente 317 medicamentos, ampliando o acesso da população a tratamentos importantes e fortalecendo o cuidado com a saúde pública.

Além disso, o programa “Remédio na Porta” também segue em funcionamento e beneficia pacientes com dificuldades de locomoção. Com ele, os remédios são entregues diretamente na casa do paciente, promovendo mais comodidade, segurança e continuidade no tratamento. Para ter acesso ao serviço, é necessário estar com o cadastro em dia e atender aos critérios definidos pela Secretaria Municipal de Saúde. O programa é uma iniciativa da Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com os Correios.

Para que o atendimento continue sendo realizado com agilidade e organização, a Secretaria de Saúde reforça a orientação para que os usuários mantenham seus dados atualizados, especialmente o cartão do SUS (com número iniciando pelo dígito 7) e o endereço correto no cadastro do sistema. Essas informações são indispensáveis para facilitar a identificação dos pacientes e otimizar o tempo de atendimento.

A Prefeitura de Bonito segue empenhada em fortalecer os serviços de saúde, garantindo qualidade, dignidade e cuidado para todos os bonitenses.