Feriado de Corpus Christi: veja o que funciona em Boa Vista

Posted on

São mais de mil oportunidades de emprego divulgadas pela Secretaria de Trabalho e Renda – Roberto Moreyra/Prefeitura do Rio Com as festas de fim de ano e os termômetros em alta, os bares e restaurantes do Rio estão em busca de novos profissionais. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda […]