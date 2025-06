Operação Casa Limpa desta semana será na sexta-feira

Lucas Brito





Secretaria de Saúde

Colaborou o estagiário Vítor Burgatti

Em São José dos Campos, o combate à dengue não para. Devido ao feriado prolongado de Corpus Christi, a Operação Casa Limpa será antecipada nesta semana e acontecerá na sexta-feira (20), nas regiões central e sul da cidade.

Tradicionalmente realizada aos sábados, a ação está entre as principais iniciativas da Prefeitura no enfrentamento à doença.

Das 7h às 12h, os caminhões irão circular pelos bairros recolhendo itens que podem acumular água nos lares de moradores conscientes, que fazem o dever de casa ao separar os materiais.

São coletados latas, potes, pneus, garrafas, lonas, vasos sanitários, baldes, tambores, piscinas desmontáveis e quaisquer outros que possam servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

É importante reforçar que restos de construções, móveis e madeiras não serão retirados. Esses materiais devem ser entregues nos PEVs (pontos de entrega voluntária).

Já foram realizadas 22 edições deste ano por todo o município, com média superior a 1 tonelada de objetos apanhados por ação.

Bairros

Região central:

Vila Ferraz Mascarenhas

Jardim Bela Vista

Vila Santa Helena

Vila Maria

Vila Nova São José

Vila Tupi

Vila Nova Guarani

Região sul:

Jardim Estoril

Jardim Madureira

Jardim Portugal

Bosque dos Eucaliptos

Jardim Del Rey

Prevenção

Com base nos dados da Avaliação de Densidade Larvária (ADL), a Prefeitura avalia e ajusta as medidas de controle adotadas, redirecionando ações conforme a necessidade de cada região. A programação do carro antidengue, nebulização costal, controle de criadouros e fumacê podem ser acompanhadas pelo site da Prefeitura.

Mesmo com a chegada do outono e a queda das temperaturas, é fundamental que a população mantenha os cuidados dentro de casa. A colaboração de todos na prevenção é muito importante para impedir uma nova epidemia.

Evite o uso de pratinhos embaixo das plantas, não acumule entulho e lixo, mantenha bem tampados os reservatórios e caixas-d’água. Confira mais orientações para eliminar criadouros.

Caso identifique qualquer possível foco do mosquito, entre em contato pela Central 156 (telefone, site e aplicativo).



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Saúde