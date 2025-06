Prefeitura leva atividades culturais e educativas para inauguração de biblioteca compacta

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), levou atividades culturais e de educação ambiental para a inauguração da ‘gelateca’, uma biblioteca compacta que funciona dentro de duas geladeiras com as portas abertas. A inauguração ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira (18), no recanto da criança, no Parque das Três Ruas, localizado nos Bancários.

A gelateca Anayde Beiriz é apoiada pelo Comitê Gestor do Parque das Três Ruas e pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam), que realizou a distribuição de mudas de árvores nativas aos participantes. A Emlur levou o grupo de percussão Baticumlata, que apresenta as mensagens de sustentabilidade em suas canções, e o Circuito da Coleta Seletiva, que é composto por jogos e brincadeiras alusivas à separação de resíduos e a forma correta de descarte dos materiais.

O trabalho da Emlur nas instituições de ensino é feito por meio do programa Coleta Seletiva é Arte na Escola. Segundo a diretora de Educação Ambiental e Coleta Seletiva, Kênia Chaves, os estudantes das escolas próximas ao recanto da criança puderam participar das atividades ao fim das aulas.

“Trouxemos jogo da memória, em que é preciso relacionar o tempo de decomposição dos resíduos, fizemos dinâmicas de perguntas e respostas e apresentamos também as caixas sensoriais, com a explicação das etapas de decomposição de resíduos plásticos”, comentou Kênia Chaves.

A estudante Raissa Emily, de 12 anos, foi uma das participantes. Ela saiu da aula direto para o Parque das Três Ruas. “Eu participei de todas as atividades do circuito da coleta seletiva e o que eu mais gostei foi da roleta de perguntas, que mudava o nível conforme a gente ia acertando as respostas”, contou ela, que acertou vários questionamentos.

A presidente do Instituto Vem Cuidar de Mim, Maria da Conceição, também foi conferir a inauguração da ‘gelateca’. “Achei muito interessante o circuito da coleta seletiva. E essa biblioteca nesse formato de geladeira vai ajudar a tirar a atenção das crianças das telas de celulares. Podemos trazê-las para cá para ler um livro, deixando o aparelho em casa”, afirmou.

A Emlur também apresentou o trabalho da coleta seletiva realizada em residências, condomínios, empresas e órgãos públicos. A adesão é feita pelos telefones 3213-4237, 3213-4238 e 3213-4240 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada.