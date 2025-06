SONORA – SC tem previsão de chuva intensa e risco de temporais entre quinta e sexta-feira

A previsão da Defesa Civil de Santa Catarina indica possibilidade de chuva intensa com risco moderado a alto para alagamentos e enxurradas entre a quinta e sexta.

As regiões do Oeste, Meio-Oeste, Extremo Oeste e Sul do estado devem ser as mais afetadas.

Além da chuva volumosa, também há condição para a ocorrência de temporais isolados, que podem ser acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

O risco é baixo a moderado para danos, como destelhamentos, quedas de galhos e interrupções no fornecimento de energia.

O chefe do Monitoramento da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, Felipe Theodorovitz, dá mais detalhes da previsão para os próximos dias:

