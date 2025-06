Prefeitura promove arraial da melhor idade no Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa

A animação tomou conta do Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI), no bairro Altiplano, na tarde desta quarta-feira (18), com muita música, dança e alegria. A festa foi promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), e reuniu os idosos que frequentam o espaço, transformando o local em um verdadeiro arraial da melhor idade.

O chefe de gabinete da Sedhuc, Humberto Pontes, esteve presente e destacou a importância do evento. “Quero agradecer a toda a equipe da Sedhuc que organizou essa festa e faz deste um espaço tão aconchegante, para todas as idades. E não posso deixar de agradecer a todos os idosos, tudo isso só faz sentido porque temos vocês aqui. Viva o São João e viva a alegria”, declarou.

O evento contou com as apresentações animadas dos grupos de dança do Centro, que trouxeram uma coreografia especial com alunas da aula de zumba vestidas de Emília, personagem do Sítio do Picapau Amarelo, além de coreografias juninas e de carimbó. A música ficou por conta do grupo Raio de Luz, formado por frequentadores do CRMPI, e o cantor Wesley Oliveira, que animou o público com clássicos do forró.

A aposentada Socorro Rocha, de 72 anos, compartilhou a alegria de estar no espaço que frequenta há mais de uma década. “Eu iniciei aqui, eu tinha 59 anos. Atualmente, estou com 72. Isso aqui é minha segunda casa, eu amo de coração as atividades e as festas. Faço de tudo para me produzir à altura da festa. E como sou estilista e costureira, fica fácil. Já trouxe muitas amigas para cá, porque esse lugar é referência de diversão, faz bem pro corpo e pra mente”, contou, sorridente, ao lado do marido, que mesmo em recuperação de uma cirurgia no joelho, fez questão de acompanhá-la.

A coordenadora do CRMPI, Mell Barros, reforçou o papel do Centro na promoção do bem-estar da pessoa idosa. “Mais do que um espaço para atividades, nós temos aqui um ponto de encontro, de afeto e pertencimento. Nosso compromisso é oferecer, todos os dias, ações que estimulem o corpo, a mente e o coração dos nossos idosos. E momentos como o São João são fundamentais para fortalecer vínculos e resgatar memórias afetivas”, celebrou.