Prefeitura realiza obra de melhoria na Estrada das Posses 1 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Sorocaba vem apresentando consecutivos indicadores positivos também referentes à balança comercial. Em junho de 2024, houve aumento de 3,9% nas exportações da cidade, em relação ao mês de maio deste ano. Foram US$ 159 milhões em junho, ante US$ 153 milhões no mês anterior. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior […]