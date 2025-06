Programa de Ouvidoria Itinerante vai percorrer bairros de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu vai encurtar a distância entre o Poder Executivo e a população. A Secretaria Municipal de Atendimento Geral e Ouvidoria (SEMAGO) vai lançar, na próxima semana, seu Programa de Ouvidoria Itinerante. A novidade consiste em levar a estrutura da ouvidoria existente na sede da prefeitura para as ruas da cidade. A região de Comendador Soares será a primeira a receber os serviços.

No dia 23 de junho, a Ouvidoria Itinerante estará presente na Praça Vila Tânia, no bairro Ouro Verde. Já no dia 26, a equipe da SEMAGO vai ouvir os moradores na Praça Jardim Alvorada, no bairro que leva o mesmo nome. Os dois atendimentos acontecerão das 10h às 16h. A população poderá solicitar serviços como tapa buraco, desobstrução de esgoto, iluminação pública, desocupação de solo público, saneamento básico, entre outros.

O objetivo é descentralizar o atendimento e facilitar o acesso ao serviço. Por isso, bases móveis serão montadas sempre em pontos periféricos da cidade. Desta forma, as equipes irão receber manifestações dos munícipes nos bairros, estreitando laços entre a administração pública municipal e o cidadão.

“Tão importante quanto ouvir a voz dos iguaçuanos é estar nos bairros e ver de perto as necessidades da população. Este programa, além de beneficiar a população com os serviços oferecidos pela Ouvidoria, vai nos ajudar a direcionar com mais precisão os recursos para importantes setores como obras, saúde e educação”, disse o prefeito Dudu Reina.

Entre outros serviços prestados, o Programa de Ouvidoria Itinerante irá receber sugestões, reclamações e elogios, a fim de auxiliar no aprimoramento da prestação de serviços públicos municipais aos cidadãos, principalmente nos bairros atendidos. Além disso, serão divulgados outros programas do governo, ações e canais digitais existentes de diferentes secretarias da Prefeitura.

“Nossas equipes também irão esclarecer dúvidas em geral a respeito dos variados serviços oferecidos e executados pelos diversos órgãos públicos da administração municipal e coletar informações de opiniões junto à população local, a fim de alimentar dados estatísticos, fornecendo inteligência de informação ao governo municipal com base nas particularidades de cada bairro e região”, esclarece Ricardo Gomes, secretário da SEMAGO.