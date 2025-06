Alunos da rede municipal de ensino recebem oficina de técnica de animação stop motion nos Espaços Maker das escolas – Agência de Notícias

Fotos: Rose Campos e Sedu/Divulgação

Turmas de alunos da manhã e tarde da E.M. “Prof. Amin Cassar”, no Jd. São Camilo, e da E.M. “Prof. Flávio de Souza Nogueira”, no Jd. Ferreira, puderam participar de oficinas nas quais tiveram acesso e executaram, na prática, a técnica de animação de imagens conhecida como stop motion, nesta terça e quarta-feira (17 e 18).

As oficinas foram realizadas em parceria com a iniciativa privada, com a participação do projeto Cinema para Todos e sem custos para a municipalidade. Durante as oficinas, as crianças participaram ativamente do processo, desde a escolha dos temas, passando pela produção dos desenhos e finalização dos vídeos.

“A técnica de stop motion é muito interessante, pois conseguimos deixar bastante educativa e interativa a sua realização. A ideia é misturar a parte artesanal e fazê-los participar, o máximo possível, da técnica de animação. Depois eles conseguem ver o resultado na tela e ficam alucinados com o que veem, porque são eles próprios os criadores”, afirma o cinematografista de cinema, responsável pela oficina, Luís Felipe Marcondes.

“É uma atividade que está sendo muito importante para eles. Eles ficam muito alegres com esse tipo de oportunidade, ainda mais pelo fato de serem turmas de ensino integral. Porque eles ficam bastante tempo na escola e trazer novidades de fora, ligadas ao que gostam, ainda mais incluindo tecnologia, é muito positivo. E aqui eles gostam muito de desenhar. É uma atividade que estimulamos muito no dia a dia, em sala de aula, fazendo parte do processo pedagógico”, conta a professora da E.M. “Prof. Amin Cassar, Vanessa Dayane Duca Ribeiro.

Durante a realização das oficinas, os alunos se dividiram em grupos, cada um com uma tarefa específica, para que todos pudessem participar igualmente da atividade.

“Uma Oficina de Stop Motion promove o aprendizado das crianças ao unir criatividade e tecnologia, incentivando a expressão artística e o desenvolvimento de habilidades essenciais de forma lúdica”, conclui a gestora de Desenvolvimento Educacional da Sedu, Andreia Schott.