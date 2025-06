Bruno Perez endurece discurso sobre a falta de responsabilidade no trânsito

Vereador Bruno Perez – Foto: Divulgação



O vereador Bruno Perez (MDB) endureceu o discurso nesta terça-feira, 17, em tribuna na Câmara Municipal, sobre o risco de mortes e acidentes de trânsito que as pessoas se propõem diariamente na capital Boa Vista.

“As pessoas não estão nem ai para a própria vida. De sexta-feira até hoje, vários acidentes aconteceram na cidade. O problema não é o meio de transporte e sim como as pessoas fazem o uso deles. Porque não é normal ver uma senhora com 3 crianças em uma bicicleta elétrica totalmente desprotegidas. Nem é normal ver motonetas fazendo zigue-zague no trânsito como se não tivéssemos leis”, apontou.

Bruno lembrou de casos que repercutiram na imprensa local e nas redes sociais. Casos de acidentes graves, bem como acidentes em que pessoas morreram por imprudência própria ou de terceiros.

No domingo, 15, David Nascimento, de 33 anos, morreu após um atropelamento na RR-205. O motorista fugiu sem prestar socorro. Anteriormente, em abril deste ano, o engenheiro de produção José Francisco Gomes, de 49 anos, morreu após um mês internado no Hospital Geral de Roraima (HGR). Ele sofreu um atropelamento na região do Bom Intento, junto com outras pessoas por uma mulher embriagada.

“A Câmara vai realizar Audiência Pública sobre o tema e os vereadores devem trazer propostas para minimizar os impactos desses acidentes, porque a cidade é bem sinalizada, temos fiscalização e ainda é feito um trabalho enorme de educação para o trânsito. O que falta é mudar essa cultura da falta de responsabilidade em Roraima”, finalizou Bruno Perez.

Fonte: Da Redação