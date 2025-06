Agência Minas Gerais | Minas Gerais e Yamanashi fortalecem parceria com foco na geração de energia verde e sustentabilidade

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que lidera a missão internacional do estado na Ásia, se reuniu neste sábado (21/6) com o governador da província de Yamanashi, no Japão, Kotaro Nagasaki. O encontro, além de consolidar uma parceria de mais de meio século entre Minas e Yamanashi, aprofundou as discussões sobre o desenvolvimento de energias renováveis, com foco no hidrogênio verde.

A reunião entre Zema e Nagasaki foi a terceira entre os dois líderes e reforça os laços entre os estados irmãos, além de projetar um futuro de colaboração tecnológica e econômica. O encontro destacou ainda o avanço econômico de Minas Gerais e reforçou a parceria estratégica com os japoneses.

A proposta de colaboração técnica entre Minas e Yamanashi se concentra em três pilares: a tecnologia Power to Gas (P2G) — utilização de energia elétrica para produzir combustíveis gasosos —, o desenvolvimento de uma robusta indústria de hidrogênio verde e o intercâmbio de especialistas entre os consorciados.

Também ficou acertado um intercâmbio entre técnicos em prevenção de desastres dos dois países. O governador de Yamanashi foi convidado pela comitiva do estado para um evento nacional de Defesa Civil, em Minas Gerais, previsto para agosto deste ano.

A reunião reforça o compromisso de Minas e Yamanashi em impulsionar a inovação, a sustentabilidade e o desenvolvimento mútuo, estabelecendo um modelo de cooperação internacional eficaz e promissor.

Relação histórica com Yamanashi

Os laços entre Minas Gerais e Yamanashi atravessam o tempo e já duram mais de meio século. Em junho de 1973, foi assinado um Acordo de Irmanamento com a província japonesa — o mais antigo firmado pelo estado.

Minas Gerais é o único estado-irmão de Yamanashi na América Latina e Caribe. Desde a assinatura do acordo, as duas regiões têm promovido ações que geram benefícios em diversas áreas.

Em 2023, o Governo de Minas e a província de Yamanashi celebraram os 50 anos do irmanamento entre os estados, em evento realizado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte.

Naquela oportunidade, um novo Memorando de Entendimentos foi assinado para renovação dos laços de irmandade, fortalecendo o intercâmbio de jovens entre os países e a cultura nipo-brasileira, além de estabelecer parcerias fundamentais para o desenvolvimento dos estados.