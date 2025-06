Governo do Estado mobiliza força-tarefa para resgate e apoio das vítimas de acidente com balão em Praia Grande

Foto: Divulgação /CBMSC

O governador Jorginho Mello determinou uma força tarefa dos órgãos competentes para atuar no trágico acidente com um balão de ar quente, ocorrido na na manhã deste sábado, 21, em Praia Grande, no Sul do estado. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) está, neste momento, no local. O balão transportava 21 pessoas, incluindo o piloto. Até agora, foram confirmadas 8 mortes e 13 sobreviventes. Não há desaparecidos. A aeronave caiu nas proximidades de um posto de saúde.

Os 13 sobreviventes, que já foram encaminhados a hospitais próximos pelo CBMSC e pelo Samu. Todas as vítimas estão sendo atendidas e avaliadas pelos bombeiros militates. Se necessário, outros bombeiros militares, inclusive binômios (cão de busca e bombeiro), estão prontos para atuar na região. O CBMSC atua com aproximadamente 20 bombeiros e 7 viaturas no local.

Em missão oficial na China, o governador Jorginho Mello está acompanhando a situação e mantém contato direto com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Secretaria de Estado da Saúde. “Estamos todos consternados com essa tragédia. As equipes seguem nas buscas e prestando todo o apoio necessário às famílias”, afirmou o governador.

Dúvidas e questionamentos podem ser direcionados ao contato de imprensa do CBMSC: (48) 98843-4427.