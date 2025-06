Na abertura dos shows na Lagoa, prefeito reforça compromisso com a cultura no São João Multicultural

Durante a abertura da programação de shows do São João Multicultural de João Pessoa, nesta sexta-feira (20), o prefeito Cícero Lucena destacou o caráter cultural e descentralizado desse período junino na Capital. As cantoras Eliane, Samya Maia, Myra Maia e a banda Cavalo de Pau arrastaram uma multidão no Parque Solon de Lucena, ocasião em que o gestor ressaltou que a festa valoriza a tradição e as raízes do povo paraibano.

Segundo o prefeito, quem está em João Pessoa nesse período junino vai ter a oportunidade de aproveitar uma programação rica em cultura popular. Ele mencionou, ainda, que além das atrações na Lagoa, a Prefeitura também está promovendo eventos em bairros e na orla, a exemplo do Festival de Quadrilhas Juninas, como parte do esforço para consolidar um projeto de respeito e valorização da cultura local.

“É a nossa tradição, a nossa raiz, que está espalhada por todo o estado. A Prefeitura oferece esse São João tão cultural — não só aqui, à noite, na Lagoa, mas também nos polos espalhados pelos bairros, no Festival de Quadrilha que realizamos. Ou seja, a cidade vive um grande momento e claro que o aspecto cultural não poderia deixar de fazer parte disso. Estamos fazendo uma grande festa, tanto para quem é daqui quanto para quem vem de fora”, afirmou o prefeito.

Shows musicais – Os shows na Lagoa são o ponto alto do São João Multicultural, até o próximo dia 24. Neste sábado (21), por exemplo, sobem ao palco Jorge de Altinho, Mara Pavanelly, Bonde do Brasil e Rainhas da Farra. A programação ainda conta com nomes como Nando Cordel, Magníficos, Danieze Santiago, entre outros, que prometem animar o público em noites de muito forró e tradição.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, comentou que o projeto São João Multicultural entra agora numa nova fase – um novo ciclo com os shows no Parque Solon de Lucena. De acordo com Marcus, desde o mês de maio a Prefeitura tem realizado diversas atividades culturais relacionadas às tradições juninas. Ele citou a Feira de Cordel, os polos de forró do Centro Histórico, dois festivais de quadrilhas juninas — o estadual e o municipal.

“Esse é o nosso modelo de São João — um modelo orientado pelo prefeito Cícero Lucena, que nos guia no sentido de acolher, proteger e estimular o maior número possível de expressões culturais de João Pessoa e da Paraíba. O resultado é esse que vemos aqui: uma grande diversidade de estilos musicais em torno da cultura junina e do forró”, afirmou Marcus Alves.

Multidão acompanha shows – O público aproveitou a primeira noite de shows com muito forró, animado pelas canções da cantora Eliane, Samya Maia, Myra Maia e Cavalo de Pau. A Prefeitura disponibilizou uma grande estrutura, contando com a participação da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), profissionais de saúde e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP).