Agência Minas Gerais | Inscrições para o programa Mestres da Merenda são prorrogadas até 27/6

As Auxiliares de Serviços da Educação Básica (ASBs) da rede estadual de ensino ganharam mais tempo para mostrar seus talentos na cozinha. O prazo de inscrições para o programa Mestres da Merenda foi prorrogado até sexta-feira (27/6). As interessadas devem se inscrever pelo site mestresdamerenda.com.br.

Realizado pelo Governo de Minas, por meio das Secretarias de Estado de Educação (SEE/MG) e Comunicação Social (Secom/MG), o reality show culinário será exibido na Rede Minas a partir de 11/9. Ao longo de 13 episódios, o programa irá premiar as finalistas com um total de R$ 30 mil e tem como objetivo valorizar o trabalho das profissionais responsáveis pela alimentação escolar nas escolas públicas estaduais.

“O Mestres da Merenda é uma iniciativa que reconhece o talento, a criatividade e o cuidado das nossas cantineiras, que fazem da alimentação escolar um ato diário de educação e acolhimento. Queremos que toda Minas Gerais conheça e valorize esse trabalho essencial, que transforma a escola em um espaço mais humano e nutritivo para os nossos estudantes”, destaca o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga.

As três primeiras colocadas receberão prêmios em dinheiro: R$ 15 mil para o primeiro lugar, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro.

Como participar



Para se inscrever, é necessário preencher um formulário online com dados pessoais e profissionais, enviar uma receita, um vídeo com o prato finalizado e uma carta de autorização assinada pela direção da escola. Podem se inscrever mais de um servidor por escola.

Na primeira fase, serão selecionadas 47 representantes, uma por Superintendência Regional de Ensino (SRE), com base em critérios como criatividade, valor nutricional e apresentação da receita.

As classificados participarão de provas presenciais em seis cidades-polo: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia, Governador Valadares e Varginha. Os 18 finalistas disputarão a etapa final em Belo Horizonte, com direito a transporte, hospedagem, alimentação e mentoria com chefs profissionais.



Como gravar o vídeo



As cantineiras que ainda não se inscreveram precisam enviar, junto com a inscrição, um vídeo simples, de até um minuto, mostrando o prato pronto e explicando por que ele foi escolhido e o que o torna especial. Para auxiliar nessa etapa, a SEE-MG preparou um tutorial com orientações práticas de como gravar o material. Quem já enviou o vídeo não precisa reenviá-lo.

Não é necessário usar câmera profissional ou editar o vídeo. A gravação pode ser feita com celular, na horizontal. O ideal é gravar em um ambiente tranquilo e bem iluminado. É importante falar com clareza, fazer um teste rápido antes de começar e manter o celular na altura do rosto.

No vídeo, é recomendável apresentar-se com nome, função (ASB) e escola onde trabalha, além de mostrar o prato finalizado e contar o motivo da escolha. A receita deve integrar o cardápio da merenda escolar da rede estadual, ser nutritiva e equilibrada. O passo a passo completo está disponível neste link.



Produção e parcerias



O Mestres da Merenda é uma produção da CasaCult, realizada por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o patrocínio da Cemig, com apoio das Secretarias de Estado de Educação e de Comunicação (Secom), da Emater-MG e da Rede Minas.