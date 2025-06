AVISO DE PAUTA: governador em exercício assina ordem de serviço para reforma do Museu do Mar em São Francisco do Sul

O governador em exercício, Francisco de Oliveira Neto, participa nesta segunda-feira, 23, da assinatura da ordem de serviço para reforma do Museu do Mar, em São Francisco do Sul. A cerimônia está marcada para as 10h30 no Terminal Turístico Naval.

O museu reúne em seu acervo uma grande diversidade de embarcações de várias regiões do país. O espaço está fechado para visitação desde 2022 e será reaberto após a restauração.

Serviço

O quê : Assinatura da ordem de serviço para a reforma do Museu do Mar, em São Francisco do Sul

: Assinatura da ordem de serviço para a reforma do Museu do Mar, em São Francisco do Sul Quando: segunda-feira, 23, às 10h30

segunda-feira, 23, às 10h30 Onde: Terminal Turístico Naval – Rua Babitonga, 62, Centro – São Francisco do Sul/SC

Mais informações:

Christiano Vasconcellos – assessor de comunicação

Secretaria de Estado da Comunicação

(61) 98131-4800

e-mail: christianovasconcellos@gmail.com