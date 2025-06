Bonito em Brasília acontece nesta quarta-feira na capital do país – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, realiza nesta quarta-feira (25) o evento Bonito em Brasília, que reunirá embaixadas de diversos países, autoridades dos poderes Executivo e Legislativo, representantes de ministérios e empresários. O objetivo é apresentar ao Brasil e ao mundo o potencial turístico, ambiental e cultural do município.

Com a proposta de consolidar Bonito como referência internacional em turismo sustentável, o evento busca reforçar parcerias institucionais, atrair investimentos e destacar as conquistas da cidade nas áreas ambiental e turística.

“Será uma grande oportunidade de mostrar o trabalho que temos feito em Bonito e tudo o que a cidade oferece: infraestrutura, natureza preservada e políticas públicas voltadas para um turismo que respeita o meio ambiente e valoriza as pessoas. E, claro, convidar a todos que ainda não conhecem Bonito a viver essa experiência”, afirma o prefeito Josmail Rodrigues.

Reconhecida 18 vezes como o Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil pela revista Viagem e Turismo (Editora Abril), Bonito é sinônimo de preservação ambiental, desenvolvimento sustentável e hospitalidade. Com pouco mais de 26 mil habitantes, Bonito encanta visitantes do mundo inteiro com suas águas cristalinas, cachoeiras, grutas, trilhas e rica biodiversidade, oferecendo experiências que unem aventura, contemplação e sustentabilidade.

O encontro será realizado no Clube ASCADE, em Brasília, às 19h, com show do cantor Almir Sater, em uma noite que promete ser uma verdadeira celebração da natureza e da identidade sul-mato-grossense.