Definidas as 12 convocadas da seleção para a AmeriCupW de basquete

A técnica da seleção brasileira feminina de basquete, a norte-americana Pokey Chatman, definiu as 12 convocadas que disputarão a AmeriCupW, a Copa América da modalidade, em Santiago (Chile). O anúncio da lista ocorreu nesta segunda-feira (23), um dia após a equipe derrotar o Canadá, por 74 a 55, em amistoso disputado na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo. Atual campeã do torneio e com time renovado, a amarelinha estreará contra a Argentina no próximo sábado (28), às 15h10 (horário de Brasília), pelo Grupo A (que tem ainda Canadá, República Dominicana e El Salvador). Quem conquistar o título, garante vaga direta na Copa do Mundo de Basquete 2026, na Alemanha.

Entre as convocadas estão três atletas que se destacaram no jogo contra as canadenses: a jovem armadora Bella Nascimento – cestinha da partida, com 19 pontos – e as alas Vitória Marcelino (18 pontos) e Catarina Ferreira (12). Duas delas (Bella e Catarina) fazem parte do quarteto de jovens talentosas que vêm brilhando no basquete universitário norte-americano. As outras duas são a ala ala/pivô Manu e a ala Ayla. A seleção em Santiago contará também com a armadora Alana Gonçalo; a ala/armadora Carina; a ala Emanuely Oliveira; as alas/pivô Thayná Silva e Damiris; e as pivôs Aline Moura e Kamilla Cardoso. Confira ao final do texto a lista completa das atletas e seus respectivos clubes.

Boa parte das convocadas embarca para Santiago na próxima quarta (25). Já Damiris, Kamilla e a treinador Pokey Chatman se juntarão ao grupo na capital chilena.

O torneio em Santiago reúne as10 melhores seleções das Américas. Além do Grupo A, onde esta o Brasil, a Chave B tem Estados Unidos, Porto Eico, Chile, Colômbia e México. Na primeira fase, as equipes de cada grupo duelam entre si. As quatro melhores em cada chave se classificam às quartas de final. Daí em diante, quem vencer avança às semifinais, e depois as finalistas disputam o título. As equipes que terminarem entre a segunda e sexta colocações disputarão os torneios classificatórios às últimas 11 vagas no Mundial de 2026.

O Brasil conquistou o primeiro título da AmeriCupW na última edição, em 2023 (México), após 12 anos de jejum.

Convocadas

ARMADORAS

Alana Gonçalo (Corinthians)

Bella Nascimento (William & Mary/EUA)

ALAS/ARMADORAS

Catarina Ferreira (Oregon State/EUA)

Carina Martins (Sampaio)

ALAS

Ayla McDowell (South Carolina/EUA)

Emanuely Oliveira (SESI Araraquara)

Vitória Marcelino (SESI Araraquara)

ALA/PIVÔ

Thayná Silva (Sampaio)

Manu Alves (Illinois/EUA)

Damiris Dantas (Indiana Fever/EUA)

PIVÔS

Aline Moura (SESI Araraquara)

Kamilla Cardoso (Chicago Sky/WNBA/EUA)

The groups are locked in for the FIBA Women’s AmeriCup 2025! 🤩#AmeriCupW pic.twitter.com/spviQScnYa — FIBA Women’s AmeriCup (@americupw) March 26, 2025

Jogos do Brasil na AmeriCupW

sábado (28) – Brasil x Argentina, às 15h10

segunda-feira (30) – Brasil x Canadá às 15h10

terça (1º de julho) – Brasil x República Dominicana, às 12h40

quarta (2) – Brasil x El Salvador, às 12h40