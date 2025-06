Prefeito Arthur Henrique e vereador Bruno Perez se reúnem com corredores por mais segurança

Reunião com corredores – Foto: Divulgação



O vereador Bruno Perez (MDB) se reuniu com o prefeito Arthur Henrique (MDB) e secretários municipais nesta segunda-feira, 23, para tratar sobre segurança no trânsito e novas políticas voltadas para os corredores em Boa Vista.

A reunião intermediada pelo parlamentar tratou sobre alternativas para que os praticantes de esporte tenham espaço seguro e com aval do Poder Executivo Municipal. Dessa forma, Bruno apresentou uma alternativa que concentra corredores em zonas da cidade.

“A ideia é ter alguns dias em que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Secretaria de Segurança Pública, organize e conduza o trânsito para que esses grupos de corridas e corredores individuais possam praticar atividades ao ar livre. Podem ser cones, cavaletes e outras sinalizações com o apoio dos agentes de trânsito”.

Rachas e acidentes

Na solicitação assinada por 16 grupos de corridas, eles então apontam a preocupação com os rachas na cidade e o número de acidentes.

“A motivação deste pedido está ancorada em um cenário preocupante: somente neste ano de 2025, já contabilizamos três mortes de atletas de corrida por atropelamento em vias urbanas da nossa cidade, além de diversos outros corredores que sofreram lesões graves em decorrência de acidentes com veículos durante seus treinos. Tal realidade evidencia a urgência de políticas públicas. Adicionalmente, e com a mesma urgência, manifestamos nossa preocupação com a recorrente prática de rachas e a alta velocidade de veículos no trecho final da avenida Ville Roy, mesmo em dias comuns”, diz trecho do documento.

Os grupos sugeriram ao prefeito as seguintes avenidas para o funcionamento da prática de corridas:

Ene Garcez

Ville Roy

Getúlio Vargas

das Américas

Minas Gerais

Conforme Bruno Perez, o prefeito Arthur Henrique deve estudar as propostas com os secretários. E. assim, garantir essa melhoria no trânsito e na prática de esportes na capital.

Fonte: Da Redação