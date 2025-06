Prefeitura informa programação dos agentes de endemias nesta terça-feira (24)

Posted on

Nesta terça-feira (9/1), as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável em todas as regiões do estado de Minas Gerais, visto que uma grande massa de ar quente e instável, além do alto teor de umidade disponível na atmosfera formam condições ideais para o desenvolvimento de nuvens típicas de chuva intensas e/ou tempestades, comum nesta […]