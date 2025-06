Sem CNH e descumprindo albergue, homem se envolve em acidente e acaba preso em Boa Vista

Posted on

Pelo segundo ano consecutivo, Minas Gerais permanece na liderança do crescimento da atividade turística no Brasil. No primeiro semestre de 2024, de janeiro a junho, o estado teve variação positiva de 9% em relação ao mesmo período de 2023, ficando 592,31% acima da média nacional (1,3%), juntamente com a Bahia. Minas também segue na liderança […]