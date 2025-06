Agência Minas Gerais | Governo de Minas realiza mutirões de exames de direção no interior do estado

O Governo de Minas está promovendo uma série de ações para ampliar a oferta de exames práticos de direção no estado. O objetivo é atender à demanda da população com mais agilidade, eficiência e qualidade no serviço prestado. A ação é organizada pela Coordenadoria Estadual Gestão de Transito (CET-MG), da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Muriaé, na Zona da Mata, e em Patos de Minas, no Triangulo Mineiro.

Em Patos de Minas, as bancas extras acontecem entre esta terça-feira (24/6) e quinta-feira (26/6), para candidatos à categoria B. Durante os três dias, serão ofertados 250 exames práticos de direção.

Muriaé também receberá o mutirão exclusivo para candidatos que pretendem conquistar a permissão para conduzir automóveis. Serão ofertadas 160 vagas, número quatro vezes maior que o habitual. O evento está marcado para o dia 9/7.

Como participar

Os candidatos interessados devem procurar suas respectivas autoescolas para agendar os exames e garantir a participação na avaliação prática.

Essas ações são resultado de um esforço coletivo para garantir atendimento justo e eficiente a todos que estão em processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Minas Gerais.

Aprimoramento

Adicionalmente aos mutirões, a CET-MG está empenhada na modernização contínua dos processos de habilitação, tanto para exames teóricos quanto práticos em Minas Gerais. Isso inclui a implantação de novas salas para a aplicação de exames teóricos eletrônicos, a adoção de aplicativo para auxílio dos examinadores nos exames prático e a modernização do sistema que atende os Centros de Formação de Condutores (CFCs), para oferecer um serviço cada vez mais ágil, transparente e alinhado às melhores práticas.