Agência Minas Gerais | Operação Mar de Minas IV prende mais de 400 pessoas e apreende R$ 4,7 milhões na região do Lago de Furnas

Relacionadas



A Operação Mar de Minas IV, promovida pelo Governo de Minas com órgaõs federais e instituições parceiras, teve um saldo de 2.376 apreensões feitas pela fiscalização tributária, que somaram R$ 4,7 milhões, e prendeu 401 pessoas, sendo 385 em flagrante. O balanço foi realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), nesta terça-feira (24/6). Os trabalhos começaram no dia 19/5 e se estenderam até o último domingo (22/6).

Realizada de forma integrada, a operação reuniu as forças de segurança estaduais, federais e instituições parceiras, empregando um efetivo de 617 integrantes, 238 viaturas, 11 embarcações, duas motos aquáticas e um drone. As ações preventivas, repressivas e de fiscalização ocorreram em diferentes pontos da região do Lago de Furnas, visando garantir a segurança dos turistas, do comércio e da população local.

Houve abordagens e investigações terrestres, marítimas e aéreas. Além dos 401 adultos presos, 28 adolescentes foram apreendidos, sendo 13 em flagrante por ato infracional. Um total de 1.178 inquéritos policiais foram concluídos, outros 944 instaurados, 584 diligências realizadas e 319 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) lavrados.

A carreta do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC Móvel), equipada com tecnologia embarcada e câmeras de alta precisão, serviu como base de apoio para as equipes durante a intensificação das ações da reta final dos trabalhos, no recesso do feriado de Corpus Christi, em Capitólio. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, destacou a importância das ações e, sobretudo, o sucesso da soma de esforços.

























Levantamento das ações em terra

► Mais de 2,7 mil pessoas abordadas;



► 2.743 veículos fiscalizados;



► 136 testes de bafômetro realizados, resultando em 142 autos de infração aplicados, 26 veículos apreendidos, seis condutores inabilitados autuados, além de três autuações por recusa a se submeter ao teste de bafômetro e uma por embriaguez;



► Quase 19 quilos de maconha apreendidos, mais de três quilos de cocaína, 500 gramas de haxixe e 200 gramas de crack;



► Apreensão de 15 armas de fogo, 12 armas brancas, dois simulacros e 173 celulares;



► Fiscalização agropecuária verificou 311 cargas de animais e 49 cargas de agrotóxicos, inspecionou 128 veículos inspecionados, 31 cargas vegetais conferidas e seis autos de infração registrados.

Levantamento das ações em água

► Fiscalização de 467 embarcações, incluindo 224 abordagens a veículos de transporte de passageiros, 140 a embarcações de esporte e recreio, 33 abordagens a motos aquáticas, 45 a embarcações flutuantes e 18 abordagens a balsas de travessia;



► Foram realizados 32 testes de bafômetro, com 11 condutores inabilitados autuados, nove embarcações apreendidas e 138 autos de infração registrados.

Levantamento das ações em ar

► Oito locais foram alvo de fiscalização da aviação civil, sendo duas aeronaves fiscalizadas;



► O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) realizou 24 ações de gestão de risco de acidentes;



► Fiscalização do meio ambiente fez 89 abordagens, que resultaram em 22 autos de infração e na suspensão ou embargo de sete atividades.

A Sejusp coordenou a operação por parte do Estado, que teve atuação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), da Polícia Penal de Minas Gerais (PPMG), do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), com parceria da Marinha do Brasil, da Polícia Federal (PF), da Receita Federal e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).