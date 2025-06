Prefeitura de Guaratinguetá anuncia o lançamento do 1º Núcleo de Proteção Comunitário de Defesa Civil (NUPDEC) e promove treinamento de combate a incêndios

A Prefeitura de Guaratinguetá, através da Defesa Civil, convida toda a população a participar do lançamento do 1º Núcleo de Proteção Comunitário de Defesa Civil (NUPDEC) e do treinamento de combate a incêndios, que acontecerá no dia 5 de julho, a partir das 8h30, no Santuário de Frei Galvão.

Os Núcleos de Proteção e Defesa Civil Comunitários (NUPDECs) são grupos formados por munícipes que recebem capacitação especializada da Defesa Civil para atuar como voluntários na prevenção e no combate a incêndios em áreas de mata. Este primeiro núcleo será composto por brigadistas voluntários do Santuário de Frei Galvão, que, além do treinamento, receberão kits com equipamentos essenciais para auxiliar nas ações de prevenção e controle de incêndios.

Durante o evento, será realizado um treinamento teórico e prático, ministrado pelo Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Guaratinguetá, abordando as ações de prevenção e combate a incêndios, que integram o Programa Estadual “SP Sem Fogo”. A Polícia Ambiental também marcará presença, realizando uma palestra sobre a legislação ambiental relacionada ao combate a incêndios criminosos e ações para inibir esse crime. A Secretaria de Meio Ambiente trará temas relacionados a ações municipais como a recuperação de áreas degradadas e a manutenção de espaços verdes. A Fundação Florestal do Estado de São Paulo fará um panorama das atividades realizadas pelo órgão em âmbito estadual, relacionadas a queimadas.

Ao final da parte teórica, os participantes terão a oportunidade de participar de uma atividade prática em uma área delimitada pela Defesa Civil, visando consolidar os conhecimentos adquiridos.

A ação é gratuita e aberta ao público. Os munícipes interessados em se tornar voluntários da Defesa Civil poderão realizar seu cadastro durante o evento.

A Defesa Civil reforça a importância da participação da comunidade para fortalecer as ações de prevenção e preservação ambiental em nosso município, contribuindo para uma Guaratinguetá mais segura e sustentável.