Saúde em Obras: Construção do Hospital Regional de Palhoça avança e recebe visita do secretário da Saúde

Foto: Victória Lopes Ascom/SES

Anunciada em setembro de 2024 pelo Governo do Estado, a construção do Hospital Regional de Palhoça segue avançando. Equipes trabalham na área de 18 mil metros quadrados para a criação da unidade, que contará com 183 leitos e terá capacidade para realizar 18 mil atendimentos mensais pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, acompanhado do vice-prefeito de Palhoça, Rosiney Horácio, esteve no local para acompanhar o andamento das atividades na última sexta-feira (20). O complexo está localizado na Avenida Vidal Procópio Lohn, no Bairro Nova Palhoça.

“Essa obra foi idealizada em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura. O governador Jorginho Mello determinou, com o prefeito Eduardo Freccia, que possamos entregar mais qualidade ao cidadão. Serão mais leitos, mais estrutura e atendimento para a população. São mais de 180 leitos que serão fundamentais para absorver todas as atividades de atendimento da região da Grande Florianópolis. É uma obra que está andando sim, ao contrário do que se falava, está caminhando e bem, para que possamos entregar mais saúde para a nossa população”, salienta o secretário Diogo Demarchi.

Atualmente, a construção do Hospital Regional de Palhoça está na fase de execução da estrutura do prédio principal, que terá cinco pavimentos. A etapa de fundações, realizada com estacas pré-moldadas, já foi concluída. Estão em andamento os serviços de concretagem dos blocos, vigas baldrames e pilares estruturais do pavimento térreo, que formarão a base do edifício. Nos próximos meses, os trabalhos seguirão com a continuidade da estrutura do térreo e dos demais andares.

“Só temos a agradecer ao Governo de Santa Catarina e à Secretaria da Saúde, que estão construindo, junto com o município de Palhoça, um hospital com mais de 183 leitos. Essa é uma resposta concreta à falta de leitos na Grande Florianópolis, especialmente aqui em Palhoça. Seguiremos acompanhando de perto a execução da obra para que a entrega desse importante equipamento de saúde à nossa população aconteça o mais rápido possível”, destaca o vice-prefeito da cidade, Rosiney Horácio.

O investimento total é de R$ 99 milhões por parte do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), com uma contrapartida de R$ 20 milhões da Prefeitura de Palhoça. O hospital contará com maternidade, atendimentos de urgência e emergência, serviços de traumatologia e internação clínica, tornando-se referência para a região.