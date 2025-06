Brasil vence Canadá por 3 sets a 0 na Liga das Nações de Vôlei

A seleção masculina de vôlei estreou com vitória na segunda etapa da Liga das Nações (VNL, na sigla em inglês), disputada em Chicago (Estados Unidos). Jogando contra o Canadá, o Brasil não encontrou dificuldades para vencer por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/17 e 25/17).

Esta foi a quarta vitória da equipe brasileira em cinco partidas no torneio até o momento. O resultado deixou a seleção temporariamente na segunda posição na classificação geral do torneio. Os oito países mais bem colocados ao fim das três primeiras fases se classificam para a fase final da VNL, que terá como sede a China.

O maior pontuador da partida foi o oposto Alan, que anotou 15 pontos. Outro destaque do duelo foram as ações de bloqueio do time brasileiro: foram 10 pontos neste fundamento, contra apenas 2 dos canadenses.

O Brasil volta a entrar em quadra na próxima quinta-feira (26) contra a seleção da China. Na sexta-feira o time descansa e na sequência terá dois duelos difíceis: enfrenta a seleção da Itália, atual campeã do mundo, no sábado (28), e fecha a semana contra a Polônia, atual vice-campeã do mundo, no domingo (29). Todos os jogos serão às 18h (horário de Brasília).